«A Santa» de Asorey retorna a Uruguai

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 08/06/2020 14:22 h

Cando se decretou o estado de alarma, o relato de Galicia a través do espazo e do tempo quedou conxelado, pendurado na crise sanitaria. A exposición comisariada por Manuel Gago, un enorme compendio da historias que foron construíndo a Historia e a identidade galega, remataba o 12 de abril, pero as restricións de mobilidad deixaron tamén confinadas as 300 pezas que chegaran á Cidade da Cultura en préstamo. Entre elas, A Santa de Asorey, a labrega espida que porta un xugo e que amosa as marcas que traballo deixa no corpo. A escultura, que levaba sete décadas en Uruguai, comezou este luns o seu regreso alén de mar.

A de Asorey é unha das obras máis impresionantes da exposición, que comezou a súa desmontaxe en maio, trala reapertura do Museo Centro Gaiás e seguindo un programa deseñado polo departamento de Exposicións en colaboración con empresas especializadas no transporte de obras de arte. O obxectivo é que as obras emprestadas, que durante este tempo quedaron nas salas do museo en condicións de temperatura e humidade adecuadas, retornen ás entidades prestadoras, entre as que se atopan as universidades de Oxford e Cambridge, o Trinity College, o Museo do Prado e o Museu Nacional de Arqueologia de Portugal, entre outras.

O relato que Galicia foi tecendo ao longo do tempo está, porén, dispoñible en liña. A Cidade da Cultura lanzou unha visita virtual para que, a pesar do confinamento, se puidese transitar polas obras e polo relato. Dispoñible a través da web da institución, ademais de permitir navegar polas pezas incorpora contidos extra, como vídeos explicativos do comisario da mostra, Manuel Gago, e do persoal do servizo de mediación do museo.

A xeración Nós e Isaac Díaz Pardo

Remata así, dun xeito excepcional, a primeira das tres grandes exposicións previstas no marco do Xacobeo 2021. A vindeira mostra, que conmemora o centenario da Xeración Nós, inaugurarase no mes de outubro e será comisarida polos profesores Afonso Väzquez Monxardín e Ana Acuña.

Ademais, está prevista unha exposición sobre As miradas de Isaac, a mostra máis ambiciosa realizada ata o momento sobre a figura de Díaz Pardo e que terá como comisarios as seuso fillos Camilo e Xosé Díaz.