La historia de un ganador llamado Michael Jordan

El documental sobre su trayectoria rompe marcas de audiencia e impulsa un auge del género en el terreno deportivo

La figura de Michael Jordan ha sido uno de los grandes descubrimientos de la cuarentena a través del documental The Last Dance, una obra periodística que muestra en Netflix el verdadero perfil de un campeón en la pista que tocó la gloria imponiendo a su alrededor un estricto régimen de rigor y exigencia. Ser el número dos nunca fue para él una opción.

Esta producción ha sacado a la luz miles de horas de grabación en las interioridades de los Chicago Bulls que habían levantando gran expectación entre los aficionados a este deporte. Sus reminiscencias de los noventa y las apariciones de estrellas históricas como Larry Bird, Magic Johnson y Pat Ewing emocionaron a los fans. Pero The Last Dance ha sido alabado, además, por su ejercicio de información y neutralidad a la hora de mostrar las luces y las sombras del genio del baloncesto sin convertirse en un panegírico poco imparcial. El protagonista habla también de cosas que otros callarían y el documental también da voz a personas que no siempre estuvieron del lado de una estrella que encadenó títulos y medallas con un alto coste en el día a día.

