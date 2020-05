J.K. Rowling publica un cuento de hadas que se puede leer gratis en Internet

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 26/05/2020 17:57 h

La escritora británica J.K. Rowling ha anunciado este martes el lanzamiento de The Ickabog, un nuevo libro para niños que publicará gratuitamente a través de Internet, con el fin de hacer más llevadero el confinamiento a los más pequeños. «En las últimas semanas lo he reescrito un poco y he decidido publicar The Ickabog gratis en línea, para que los niños encerrados, o incluso aquellos que regresan a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes, puedan leerlo o que se lo lean», comunicó Rowling en Twitter, según recoge Efe.

El anuncio ha cogido por sorpresa a los seguidores de la autora, que, por primera vez, firma una historia infantil, en concreto un cuento de hadas, que no está relacionado con la saga de Harry Potter, el joven mago que la hizo famosa. Rowling creó The Ickabog hace más de una década para sus propios hijos y ha decidido reescribirlo para ponerlo a disposición del público durante la pandemia. Sus capítulos se empezaron a publicar este martes y lo harán diariamente a las 15.00 hora española hasta el 10 de julio en la página web www.theickabog.com, que ya cuenta con las dos primeras entregas del cuento.

En el sitio web, la famosa escritora explicó que su intención era publicar el texto después de lanzar la séptima y última novela de Harry Potter en el 2007, pero pensó que de alguna manera la historia «pertenecía» a sus dos hijos menores, así que decidió guardar el manuscrito en su ático y publicar una novela para adultos. «Entonces sucedió este confinamiento. Ha sido muy difícil para los niños en particular, así que saqué The Ickabog del ático, lo leí por primera vez en años, reescribí algunos fragmentos y luego se lo leí a mis hijos nuevamente. Me dijeron que volviera a poner algunos trozos que les gustaban cuando eran pequeños, ¡y aquí estamos!» afirmó la escritora escocesa. Avisó, no obstante, de que no se trata de una aventura similar a la de Harry Potter, ya que «no incluye magia», sino que es «una historia totalmente diferente». «La parte más emocionante», según la autora, es que las ilustraciones del cuento irán a cargo de los niños, a los que animó a enviarle sus dibujos a través de la etiqueta #TheIckabog, de forma que, si son elegidos por los editores cuando el libro se publique en noviembre, su creación pueda llegar al papel. «Todos los días haré sugerencias sobre lo que os podría gustar dibujar. Podéis participar en el concurso oficial que llevan a cabo mis editores, para tener la oportunidad de incluir vuestra obra de arte en una versión impresa del libro que saldrá a la venta a finales de este año. Os daré sugerencias sobre qué dibujar a medida que avancemos, pero debéis dejar volar vuestra imaginación», indicó.

Los beneficios del libro irán íntegramente destinados a ayudar a las personas afectadas por el coronavirus, algo de lo que Rowling indicó que dará «todos los detalles» a finales de año. Desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, Rowling, que superó la enfermedad, se ha interesado en hacer más llevadero el confinamiento a los más pequeños. En marzo, lanzó la plataforma «Harry Potter at Home» (Harry Potter en casa) para que niños, padres y profesores pudieran dar «un toque de magia» a sus días de aislamiento, accediendo a actividades, artículos, concursos, puzles y vídeos «mágicos» sobre las aventuras del joven mago, Hermione y Ron. En ella, Daniel Radcliffe, que encarnó a Potter en la pantalla, y personalidades como David Beckham o Dakota Fanning ponen voz al primer libro Harry Potter y la piedra filosofal.