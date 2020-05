Cancelado el festival O Son do Camiño 2020

0

La Voz de Galicia

O Son do Camiño, el festival más importante de todos los que tenían previsto celebrarse en Galicia este verano, no tendrá lugar este año. La crisis del coronavirus se ha llevado por delante la tercera edición del evento. Se iba a celebrar el 18, 19 y 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago con figuras internacionales de primer nivel como Chemical Brothers, Bad Bunny, The National o Liam Gallagher. La organización y la Xunta han decidido cancelar y retomar el festival el año que viene.

Ya hay fechas fijadas. Será los días 17, 18 y 19 de junio del 2021 en el mismo recinto. Las entradas adquiridas (los 30.000 abonos se agotaron en apenas un ahora) serán válidas para la nueva edición. En un comunicado, la organización anima a la gente a que no las devuelva: «Si decides conservarla, no tienes que hacer nada. Nos ayudarás a seguir adelante y asegurarás tu asistencia a la edición 2021. ¡Ya sabes que las entradas vuelan!». En todo caso, quien opte por el reembolso lo podrá solicitar a partir del lunes 18 de mayo. «La plataforma de venta se pondrá en contacto con cada uno de los compradores», señalan en el mismo escrito.

Idéntica decisión se ha tomado para el festival Portamérica, que iba a tener lugar en Caldas de Reis del 2 al 5 de julio con artistas como Leiva, Rufus Wainright, León Benavente o Viva Suecia. En ese caso se cita al público para los días 1, 2 y 3 de julio del próximo año. Anuncian que van a intentar mantener en la medida de lo posible el cartel, tanto musical como gastronómico, otro de los ejes que singularizan esta propuesta. La devolución del importe de los abonos se puede obtener también desde el lunes 18, en los casos que así lo desee el público.

En el comunicado de O Son do Camiño se subraya como motivo «la falta de instrucciones concretas por parte del Gobierno Central» unida a la «la orden publicada al respecto del plan de desescalada, que imposibilita la celebración de un festival de estas características». Aunque en principio se barajaron opciones de aplazamiento, al final el evento ha seguido la dinámica general de los principales festivales europeos, que dan el 2020 por perdido y se encomiendan al 2021.