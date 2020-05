A reinvención da cultura pospandémica

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 14/05/2020 21:34 h

Como será a nova normalidade? E sobre todo, como se reinventará a cultura na era pospandémica? Son algunhas das preguntas arredor das que reflexionará o foro #Aculturasegue, un ciclo de encontros dixitais, en forma webinario, no que persoas expertas de diferentes campos culturais achegarán as súas reflexións sobre como será a cultura pospandémica.

A primeira sesión está prevista para este venres a partir das 18 horas e contará coa participación do especialista en comunicación dixital, Manuel Gago, e a a responsable de programas virtuais do Museo Reina Sofía, Olga Sevillano Pintado, que falarán das oportunidades que se abre a través das ferramentas e plataformas dixitais. Manuel Gago é profesor asociado da USC e coordinador de proxectos dixitais do Consello da Cultura Galega. Ademais, é comisario de exposicións con ampla experiencia en mostras vencelladas ao eido cultural e histórico, como foi o caso de Galicia, un relato no mundo, ou Alba de Gloria, unha experiencia arredor do discurso de Castelao.

Pola súa banda, Olga Sevillano liderou proxectos como Repensar Guernica, unha web que compila e achega ao público preto de 2.000 documentos e materiais relacionados co coñecido cadro que actualmente forma parte dos fondos da entidade e que se baseou nun intenso traballo interdisciplinar desenvolvido ao longo de dous anos por profesionais da investgación da historia, da informática e do deseño.

O encontro pódese seguir de balde a través da web da Cidade da Cultura previa inscrición na sesión.