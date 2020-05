Cal é o futuro da xestión cultural municipal?

0

La Voz de Galicia

13/05/2020

O gasto liquidado en cultura polas administracións municipais triplica o das comunidades autónomas e supón seis veces máis que o estatal. En Galicia, segundo datos do Observatorio da Cultura, no ano 2017 o gasto liquidado en cultura dos 313 concellos galegos ascendeu a 138,1 millóns de euros, cando no mesmo período a Xunta gastaba 75,2 millóns e as deputacións 35,4 millóns de euros. As cifras amosan que a xestión municipal é un dos alicerces da cultura e tamén unha das vítimas da pandemia. O Consello da Cultura abre este xoves un espazo de reflexión e de xeración de ideas sobre como afrontar o futuro no que resultará esencial o papel da acción cultural municipal, pública e de proximidade, para o futuro do sempre fráxil sector cultural privado e social, tanto profesional como amador.

O coronavirus e a cultura La Voz de Galicia Marcos Lorenzo

A partir das 11 horas na web institucional do Consello da Cultura dará comezo a primeira sesión deste ciclo, que leva por título Onde estamos? Cara a onde camiñar?, e que servirá para facer unha radiografía da situación a través das voces expertas de Marcos Lorenzo, membro da comisión técnica temporal de xestión e políticas culturais do Consello da Cultura e técnico de Cultura en Ferrol; Pilar Portela, presidenta da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC) e directora-xerenta do Pazo da Cultura de Pontevedra; Alberto García, membro da comisión de Cultura e técnico en Boiro, e Juan Antonio Seara, técnico de Cultura en Allariz, que estarán acompañados de xeito virtual pola presidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez. No debate incorporaronse os comentarios e suxestións que a cidadanía remitiu por correo electrónico ao longo desta semana.

Esta é a primeira de tres sesións. O 21 de maio, estará centrado nas reflexións inspiradoras da man de dous especialistas doutros territorios, sempre dende perspectivas próximas e trasladables á realidade galega. A última terá lugar o día 28 de maio e nela abordaranse unha serie de estratexias e ferramentas de actuación.