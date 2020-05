Campañas editoriais a prol das librerías

0

Redacción 11/05/2020 13:31 h

«Ler é un ben de primeira necesidade, e as librarías, o espazo fundamental que garda e promove as historias que nos emocionan, por iso merecen o noso apoio, o de toda a sociedade». Con estas palabras a Editorial Galaxia explica os motivos da súa campaña #Euapoioaslibrerias. A partir deste lunes, o 10 % do importe de cada libro que se venda na paxina web do selo irá destinado á librería que indique o cliente. «Con esta medida, a Editorial Galaxia, consciente do gran reto ao que nos enfrontamos todas e todos nesta situación delicada, en especial as librerías, quere contribuir a que este período confuso sexa máis doado de levar», explica o selo.

Outras editoriais puxeron tamén en marcha iniciativas no mesmo sentido. Nórdica, por exemplo, tamén destina parte do importe das vendas ás librerías preferidas dos seus clientes e lectores. «Al elegir tu nueva lectura, indícanos en las observaciones de tu pedido en qué librería te hubiese gustado comprar el ebook o el producto literario, y nosotros ingresaremos el porcentaje correspondiente a esa librería (35%), como si hubieses hecho la compra ahí. Si se trata de un ebook, podrás leerlo directamente y, en el caso del objeto literario, lo enviaremos nosotros cuando vuelva a ser seguro para los trabajadores de mensajería y correos y lo recibirás en casa. El porcentaje de venta que irá a la librería que hayas elegido será, en este sentido, una donación íntegra que ingresaremos tan pronto como podamos. Sabemos que no es lo mismo, y que es un pequeño gesto, pero confiamos en que, gracias a esta y muchas otras iniciativas, las librerías y el equipo humano que las hacen realidad estén ahí cuando recuperemos poco a poco la normalidad, con la misma ilusión y profesionalidad de siempre», é a mensaxe desta editora.