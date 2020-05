YouTube lanza el festival internacional de cine digital We Are One

0

07/05/2020

Con decenas de festivales de todo el mundo cancelados por el covid-19, las plataformas de streaming se configuran como alternativas para acoger a los certámenes más importantes de la industria audiovisual. Sumándose a esta tendencia, YouTube lanzará el festival virtual de cine We Are One: A Global Film Festival, que se llevará a cabo en la plataforma entre el 29 de mayo y el 7 de junio de este año.

La cita, organizada y producida por Tribeca Enterprises, la empresa detrás del Festival de Cine de Tribecca, contará con programación de 20 festivales de cine de todo el mundo, entre ellos, el Festival de Cannes, el Internacional de Cine de Toronto, la Berlinale, Sundance y el Festival de Cine de Tribecca. Las películas, cortometrajes, documentales y paneles se podrán ver en forma gratuita y sin publicidad a través del canal de We Are One en YouTube.

El objetivo del festival será la recaudación de fondos para aliviar la crisis del coronavirus a nivel mundial, por lo que el público podrá hacer donaciones a través del evento que serán destinadas a la Organización Mundial de la Salud y a otras entidades regionales en distintas partes del mundo.

Se trata de una iniciativa sin precedentes que se plantea como una oportunidad para que el público general tenga la posibilidad de ver algo de lo que cada festival exhibe. Sin embargo, el We Are One no reemplaza los festivales presenciales, ya que hay eventos que aún exploran la posibilidad de realizarse a partir de septiembre, como el Festival de Venecia y el de Toronto.