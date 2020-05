Cincuenta accións para recuperar a cultura galega dos efectos da crise

Manter as feiras do libro é prioritario para a Xunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. S.

Redacción / La Voz 07/05/2020 19:08 h

A Xunta presentou este xoves, a través dun encontro telemático de case dúas horas no que se inscribiron máis de 600 persoas, o seu plan de recuperación para o sector cultural galego. Trátase dun total de 22 medidas e 49 accións que foron aprobadas no último Consello autonómico, como lembrou o director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, na presentación do acto. Ademais, contémplanse outras accións transversais, como os préstamos a cargo do Igape -unhas 150 solicitudes das 2.300 son do sector cultural-, das que tamén se informou onte e que buscan inxectar liquidez no tecido empresarial.

Do mesmo xeito, o plan pretende que o Xacobeo 2021 actúe como unha ferramenta de estímulo para a economía en xeral e a cultura en particular. «Será o Xacobeo máis galego da historia», anticipou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Tamén confirmou que se manteñen programas como O teu Xacobeo.

Entre outras medidas, habilítase un fondo para proxectos culturais dotado con millón e medio de euros, do que empresas e autónomos poderán recibir ata 4.000 e 10.000 euros, respectivamente. Outra iniciativa é a adquisición de obras de arte de creadores galegos por 200.000 euros, xunto con dous programas de apoio, para o sector escénico e o musical, tamén con millón e medio.

Por sectores, o do libro terá un investimento conxunto de 2,3 millóns, para apoiar ás empresas editoras e librarías, o fomento da lectura e o estímulo das bibliotecas públicas. Manter as feiras do libro é unha prioridade. Anxo Lorenzo avanzou unha nova liña de axudas para as editoras con sede social en Galicia, xunto con outra iniciativa que, cando as condicións sanitarias o permitan, promover actividades de autores, ilustradores e tradutores nas librerías, dentro dun plan xeral de dinamización do libro.

No que respecta ao audiovisual, o investimento sitúase en catro millóns. As medidas que se poñerán en marcha son a modificación e flexibilización de convocatorias para conseguir anticipos, o incremento do número de proxectos beneficiados e o reembolso de custos. Outra medida é a creación dun fondo de coprodución internacional minoritaria. O director da Agadic, Jacobo Sutil, informou da flexibilización das medidas con respcto aos festivais, ampliando o prazo ata o 30 de novembro, e avanzando a posibilidade dun patrocinio do Xacobeo se finalmente se poden celebrar presencialmente os certames.

Para as artes escénicas, proxéctanse sete accións específicas co obxectivo de mobilización de recursos e o incremento do peso das compañías galegas na programación de festivais, cun orzamento conxunto de dous millóns. Ás artes plásticas e á musica destinaranse, respectivamente, arredor de 400.000 e 300.000 euros, orientado ao incentivo da creación moza e a adaptación dos espectáculos ao contexto actual.

Nesas case cincuenta medidas inclúese ademais a creación dun fondo de apoio a proxectos e iniciativas que lle dean prioridade ao mantemento da actividade dos sectores creativos e o emprego cultural. O goberno autonómico pretende poñelo en marcha o antes posible. Desenvolverase unha campaña de sensibilización e fomento cultural, para estimular o consumo das creacións galegas, xunto cun servizo de asesoramento e consultoría en liña para empresas e profesionais culturais. Tamén se dedicarán 600.000 euros a bolsas de formación, un plan de transformación dixital e a formación de xestores culturais.

Bono cultural

O conselleiro destacou como o sector cultural tivera un comportamento exemplar, contribuíndo coas súas accións nas redes a traer acougo e alegría nun momento complexo. Rodríguez avogou pola coordinación entre as institucións e avanzou que o seu departamento se comunicará coa Fegamp de cara a evitar duplicidades no calendario cultural. Tamén amosou a súa vontade de colaboración co pacto cultural do ministerio español, pero tamén expresou que algunhas das propostas galegas non foron incluídas no documento final. Entre elas, a creación dun bono cultural, polo que a Xunta prevé activar un de seu. Neste sentido, Rodríguez explicou que o seu obxectivo é «fomentar e incentivar o consumo e a demanda», pero tamén xerar sinxerxias, polo que tratarán de incorporar ás administracións local e provincial.