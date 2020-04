Lembranzas

La Voz de Galicia Bieito Romero

28/04/2020 05:00 h

Este sábado pasado púxenme a arranxar un pequeno detalle técnico dunha máquina cortacéspede que teño aquí na casa. A verdade é que son un mediocre mecánico pero efectista. Explícome: non o fago como o poden facer no taller pero eses arranxos de emerxencia serven para que a función que desempeña o aparello siga sendo eficaz.

O caso é que no medio do arranxo viñéronme á cabeza os meus tempos de rapaz; tempos nos que a TV empezaba a implantarse con forza pero por sorte non influía tanto coma hoxe. A vida social facíase na rúa que era o escenario de todas as películas que pasaban polas nosas cabeciñas e nós eramos os actores e protagonistas de cada unha delas. E no arranxo lembrei o meu barrio das Conchiñas, que daquela case que eran as aforas da cidade de A Coruña. Lembro con claridade os solares que aínda había sen edificar, algunhas das rúas tamén sen asfaltar, o vello muíño da Gramela (desmontado peza por peza no ano 1984 e agardando aínda hoxe a súa reconstrución), as casas antigas que quedaban, xa en convivencia cos novos e modernos edificios de cemento que se estaban a implantar, un vello taller de soldadura que tiña xustamente fronte da miña casa no que se arranxaba de todo, unha chabola onde vivía unha moi querida familia e tamén lembro esporadicamente coches abandonados na rúa. Non era moi habitual pero cando aparecían, tremenda festa! Inicialmente empregabámolo para esas películas das que vos falaba, e despois non quedaba del máis que a carcasa de ferro, ata que unha grúa viña a apañalo.

Teño participado nalgún daqueles despezamentos nos que, os rapaces, apañabamos sobre todo, os fíos e cables de cobre. Con eles faciamos unhas bolas semellantes a madeixas que despois levábamos ao ferrancheiro máis preto no que nos pagaban un diñeiro. Aquilo era como un gran premio que logo gastabamos en futbolines, maquiniñas ou mercando lambonadas variadas. Pois o caso é que mentres arranxaba a máquina cortacéspede, estáballe contando isto ao meu fillo que escoitaba atento. O que se lle pasara a el pola súa cabeza co conto, xa é outro cantar.