Vistas da escavación do castelo de Rocha Forte, en Santiago

A arqueoloxía estrea os «Diálogos confinados» do Consello da Cultura

Redacción 28/04/2020 05:00 h

Diálogos confinados é o nome dun proxecto do Consello da Cultura Galega que nace co obxectivo de tomarlle o pulso ao sector cultural en tempos de illamento. Cada luns, distintos profesionais de diferentes eidos conversarán dende as súas casas para facer unha radiografía da cultura a partir dos seus puntos de vista e demandas.

A iniciativa estréase coa arqueoloxía, coa participación de Francisco Alonso Toucido, que traballou en múltiples proxectos de arqueoloxía comercial vinculados a obras públicas e privadas, e María José Bóveda Fernández, que participou, entre outros, en escavacións de xacementos como o túmulo 1 de Chousa Nova, en Silleda, ou o castelo de Rocha Forte en Santiago. Estiveron moderados por Manuel Gago.

Creacións

Pola súa banda, a Academia Galega de Belas Artes abriu unha sección na súa web baixo o epígrafe Arte con fin arte. É un apartado dedicado a aqueles creadores que queiran facer chegar unha foto, un vídeo, unha mensaxe de voz, poema ou breve texto da súa autoría, inspirada no couto de liberdades que supón o confinamento. Este material, unha vez revisado, pasará a constituír un xeito de exposición virtual. O enderezo para os envíos é info@academiagalegabelasartes.gal.