Muere Marcos Mundstock, fundador de Les Luthiers

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

REdacción 22/04/2020 17:07 h

Marcos Mundstock, fundador y pieza clave del conjunto de humor y música Les Luthiers, ha fallecido a los 77 años en Buenos Aires. Una enfermedad diagnosticada el año pasado le había obligado a retirarse de los escenarios.

Su fallecimiento se produce cinco años después de la pérdida de otro de los componentes del grupo, Daniel Rabinovich, en el 2015, a los 71 años.

Marcos Mundstock nació en Santa Fe en 1942, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Empezó a trabajar en radio y publicidad, pero a partir de 1967 se dedicó de forma profesional a Les Luthiers. Fue uno de los responsables del éxito del grupo, poniendo su ingenio al servicio del humor, la música y los juegos de palabras. Suya es, por ejemplo, la creación, junto a Gerardo Masana, del compositor ficticio Johann Sebastian Mastropiero, un clásico en el repertorio del conjunto argentino.

A Mundstock le hacía una ilusión especial el éxito que Les Luthiers siempre han tenido en Galicia. «En la Argentina se habían puesto de moda hace años los chistes de gallegos, donde el gallego aparece como el torpe. Y a mí me da mucha bronca eso. Algunos de esos chistes son buenos, pero me niego a repetirlos. Ya me gustaría que nosotros fuésemos así de torpes como los gallegos».