Deixen a Luz encendida

La Voz de Galicia Ana Abelenda

20/04/2020 13:22 h

A última palabra do círculo solar das nosas letras, Luz Pozo, vénme de chegar pola voz do seu fillo Gonzalo. E o primeiro que penso é «Nada remat, todo se transforma», como me dixo Luz na súa casa máis dunha vez. Hai uns días que non falaba con ela, pero non a deixaba de ver na súa Memoria solar, antoloxía que todo poeta debería ler, en Deter o día cunha flor, nese Códice Calixtino que me deixou prendido no pelo un verso hai uns 20 anos que non esquecerei: «Axiña pasa o tempo da total transparencia». Iso escribiu a transparente e misteriosa Luz, única, que hai un mes chamoume por teléfono ben cedo para dicir: «Non sei se te volverei ver». Non recordo ben a primeira vez que a lin, pero si que a coñecín grazas a Xulio López Valcárcel. E como me impactou a primeira vez que a vin, a aura, a harmonía da Luz literaria coa persoal, o encaixe entre figura, intelecto e temperamento, o equilibrio entre humor e gravidade. «As persoas alegres son as máis tristes», era outra cousa que dicía cando eu lle ía dar a tarde, no seu primeiro piso celestial, onde atopabas sempre un caos sereno, feliz, auténtico, sensual, de libros dialogantes, fotos da familia, e case sempre tamén xamón e pan e olivas negras. Que vivise en Los Rosales non me parece casual. Rosa, flor de loto ou algodón, orquídea, un xardín botánico medraba sempre con ela na conversación. «Cando Luz entraba en clase entraba en clase a primavera!», contoume Manuel Rivas, sobre os movidos setenta no instituto de Monelos, cando Luz Pozo lle cantaxiou coma a tantos outros a paixón por Ulises. No último ano, Luz, a muller sol, soñaba con anxos e pegasos, xa non con delfíns. Non deixou nunca de escoitar (con dificultade... o novo audífono non ía ben), de mirar, de ler nin de escribir. Agarda a visita no Pazo de Tor, xa da man da súa adorada nai. «Meu fillo chámame 'nai predilecta'...», díxome a última vez que merendei con ela, este febreiro. Esa tarde que parecía de verán faloume do seu Viveiro, de Eduardo Moreiras, das regueifas que cos versos de Rosalía facían na casa familiar o seu pai e a súa nai, cando ela era nena pirucho, bule-bule. Tamén do seu irmán Gonzalo, autodidacta e marxista, da súa prematura morte no fronte, unha ferida que, penso, xamais cicatrizou.

Luz sempre tiña na boca palabras de luz sobre Jung, Borges e Zweig, sobre Matute, palabras bico para Vítor Freixanes, Pepe Cáccamo ou Manuel Rivas, tamén para María Novo. «Como que non a coñeces?», rifoume unha vez. Ata era poética na súa forma de rifar. E ría, sorría case sempre, como unha forma de suavizar o seu ton de voz tan grave. Ela era, é, lixeira. Coma unha pluma.

De nena gustáballe durmir, por medo a escuridade, coa porta pechada, «pasada con chave». Pero a súa porta estaba sempre aberta. Déixena así. Deixen a porta aberta. E a Luz encendida.