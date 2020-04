Las estrellas del pop combaten con su luz la oscuridad del coronavirus

Concierto solidario frente al coronavirus: One World, Together At Home

Concierto solidario frente al coronavirus: One World, Together At Home Más de 100 bandas y artistas han aportado su actuación a la causa

La Voz de Galicia X. F.

Redacción / La Voz 19/04/2020 11:03 h

Sunny: Billie Eillish cantó el clásico de Bobby Hobb en su intervención en el concierto virtual One World: Together at Home, que durante siete horas reunió a varias generaciones de estrellas del pop, convocados por la OMS y Global Citizen en la lucha común contra el coronavirus. Como si quisiese invocar esos rayos de sol que con su luz y calor ahuyentase las sombras de la pandemia.

Como ella, otros artistas buscaron levantar la moral con el optimismo que puede transmitir la música. Algunos lo hicieron dejándose llevar por la melancolía, que también puede ser una forma de consuelo, mientras que otros apostaron por los ritmos veloces y alegres. Con las limitaciones de actuar desde casa, al desnudo, sin los grandes artificios de las giras masivas, solo con una guitarra o una piano. Así la música, pura y en esencia, también llega de forma más directa.

Lady Gaga, madrina de la iniciativa, que también perseguía recaudar fondos y homenajear a los trabajadores sanitarios, abrió el tramo fuerte de actuaciones con una invitación a la sonrisa.

El mensaje de Elton John evocó el mismo espíritu del Resistiré de los balcones españoles: I'm Still Standing, sigo en pie.

Abundaron las versiones de clásicos ajenos: palabras ideales para transmitir solidaridad y aliento. Sam Smith y John Legend lo encontraron en el inmortal tema de Ben E. King, Stand by Me.

Esperanza también transmitió Taylor Swift, Soon You'll Get Better, es decir, te pondrás bien pronto.

Stevie Wonder, por su parte, también aprovechó la ocasión para homenajear al recientemente desaparecido Bill Withers, incluyendo Lean on Me y su mensaje de apoyo, en su actuación.

Uno de los momentos más esperados llegó cuando los cuatro Rolling Stones dividieron la pantalla para tocar su gran clásico You Can't Always Get What You Want. No siempre puedes conseguir lo que quieres, dice el título, pero la letra también aclara que si lo intentas conseguirás lo que necesitas.

Y otro instante mágico fue el de la recuperación por Paul McCartney de uno de los temas que aportó a los Beatles, Lady Madonna, que dedicó a quienes trabajan en el sistema de salud.

El broche final lo puso una emocionada versión de The Prayer, a cargo de Celine Dion, Andrea Bocelli, John Legend y Lang Lang, a quienes se unió Lady Gaga.

A lo largo de las siete horas que duró la emisión desfilaron todo tipo de personalidades de la música, pero también del cine, el deporte y otras actividades para reforzar esa lucha conjunta contra el coronavirus. One World: Together at Home no habrá podido reunir en un mismo recinto a los miles de personas que vivieron el espíritu del Live Aid de 1985 y la conciencia de la hambruna en África, pero sí ha emulado esa sensación de estar compartiendo un momento histórico con millones de personas en una causa común.