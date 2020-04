Cincuenta organizaciones critican al ministerio y piden medidas específicas para el sector cultural

0

09/04/2020

Medio centenar de organizaciones de la Cultura y la Música han manifestado en un comunicado dirigido al ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, su crispación por la falta de medidas específicas para el mundo de la cultura y considera «injusto» que haya mostrado al sector como «insolidario» por proponer medidas unilaterales. Así, le piden que consensue con el sector las 52 medidas que le han remitido y le instan a estudiarlas y a darles una respuesta «real y eficaz» y les confirme cuáles se aplicarán, de qué manera y en qué plazos.

En la misiva, según recoge Europa Press, advierten a Rodríguez Uribes que con sus declaraciones de esta semana «solo consigue, lamentablemente, crispar los ánimos de las más de 700.000 personas que viven (de momento) de las industrias culturales». Además, lamenta que el titular de Cultura ha mostrado al sector ante la opinión pública como un «sector insolidario por proponer medidas unilaterales» para ellos, con independencia de la suerte que corran el resto de ciudadanos. «Eso, además de profundamente injusto, no es cierto», sentencian. Los colectivos confían en que Rodríguez Uribes sea «plenamente consciente» de que su intervención del 7 de abril ha generado una «fuerte reacción crítica» entre las asociaciones y los 700.000 profesionales que viven de la cultura. Afean así al ministro que se limitara a decir que las ayudas a la cultura están incluidas en el paquete general para todas las empresas y trabajadores españoles. «Lo obvio es innecesario decirlo», apostillan.

Del mismo modo, tampoco esperaba el sector que dijera que las medidas excepcionales para la Cultura «ya llegarían en su momento» pero le aseguran que con sus declaraciones solo consigue «crispar los ánimos». Así, defienden que el mundo de la cultura ha demostrado «su máxima solidaridad» con los ciudadanos «desde el primer día del confinamiento» ya que los españoles en sus casas están consumiendo cine, teatro, circo, danza, música y libros de una forma mayoritaria para combatir la ansiedad que provoca el estado de alarma. Del mismo modo, defienden que «todas» las empresas de las artes escénicas y musicales, músicos y artistas, y de toda la Cultura en general, han subido de forma «gratuita y voluntaria» a «toda clase de plataformas» para que los ciudadanos puedan disfrutar de ellas. «Nos consideramos parte del pueblo y somos solidarios con el pueblo», apuntan. No obstante, piden medidas específicas para un sector específico que contribuyan a mantener el tejido empresarial y a los artistas y técnicos, penalizados por su intermitencia, que hace imposible que puedan beneficiarse de las medidas sociales aprobadas para el resto de los trabajadores porque los espacios de exhibición fueron «los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir».

Ayudas solidarias y urgentes

En ese contexto, defienden que mientras el presidente del Gobierno reclama en la Unión Europea ayudas «solidarias urgentes», el ministro de Cultura de España se queda «callado sin liderar las necesidades de la cultura» española, mientras sus homólogos de Francia, Portugal, Alemania, Austria e Italia están luchando por la Cultura en sus países y en Europa. En todo caso, añaden que están «convencidos» de que Rodríguez Uribes está «a tiempo» de liderar la defensa de la cultura en Europa y en España. «Resulta imprescindible que se oiga su voz unida a todo el sector. Estaremos a su lado si encabeza el apoyo a la Cultura, que hoy está demostrando más que nunca ser tan necesaria como los productos básicos de primera necesidad. Nos tiene a su lado deseando apoyarle y deseando reconocer el trabajo bien hecho», ofrece el sector. En definitiva, confían en que pueda estudiar las medidas planteadas y negociar con los departamentos de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y que encabece el apoyo a quienes trabajan por «levantar la moral y el consuelo de los que sufren la pandemia» con sus profesiones «dignas, milenarias y solidarias».

Un parón cultural de 48 horas

Por su parte, la Unión de Actores y Actrices ha propuesto «un parón de 48 horas» en redes sociales los días 10 y 11 de abril para que la cultura no esté presente en protesta por la decisión del Ministerio de Cultura de no adoptar medidas específicas para la paliar la crisis en el sector. Según este sindicato, la decisión supone «una no consideración de un sector que se ahoga poco a poco, día a día, y que ve como según van pasando las semanas no se toman medidas específicas para sus trabajadores y trabajadoras».

En su primera comparecencia en esta crisis sanitaria el pasado martes, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, confirmó que por el momento se ha descartado crear fondos específicos u otro tipo de medidas para la cultura, al considerar que esta es una crisis global y que «el apoyo transversal e inclusivo es lo más razonable», según Efe. No descartó que esas medidas sectoriales, que sí están adoptando otros países europeos como Francia o Alemania, se tomen más adelante. En las últimas semanas Rodríguez Uribes ha mantenido varias rondas de reuniones telemáticas con los principales representantes de las distintas disciplinas y actividades culturales para tomar nota de sus necesidades y facilitar que puedan acogerse a las medidas generales aprobadas por el Gobierno.

No obstante, la Unión de Actores insiste en que no se está contemplando la característica más importante de la realidad laboral artística, la intermitencia de los contratos, y que esto les impide acceder a los planes de choque aprobados hasta ahora. La industria de la música en España, representada por la federación nacional de Es_Música que engloba a las nueve principales asociaciones, también alertó ayer de que «la falta de medidas específicas» por parte del Ministerio de Cultura y Deporte ante la pandemia de coronavirus «pone en peligro su supervivencia» y la Academia Catalana de Música pidió la dimisión del ministro.