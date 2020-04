Os días da febre de Carlos Casares

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X. F.

Redacción / La Voz 03/04/2020 13:31 h

Como pasaría Carlos Casares esta corentena? Moi posiblemente, lendo a Cervantes:

«Eu dixen moitas veces que aproveito gripes e trancazos para ler El Quijote por partes, picando aquí e alá, sen plan, buscando episodios divertidos. Supoño que esa afirmación forma parte da miña mitoloxía persoal, porque non resulta fácil ler nada nestas circunstancias».

Así o deixou escrito nunha das súas columnas para La Voz de Galicia, publicada o 18 de decembro do 2001 e titulada Tremendo trancazo. Unha selección deses artigos está dispoñible na edición dixital do xornal, dentro da sección Á marxe do tempo, recompiladas pola fundación do autor. E quen queira gozar da colección completa, pode ler os textos nos volumes que publicou Galaxia, agrupados por ano.

En Á marxe, Casares emprendeu un senlleiro proxecto diarístico, no ronsel dos logros de grandes autores como Camus, Torga ou Pepys. Relataba anécdotas e debuxaba retratos dese gran viveiro que foi a súa infancia, daba conta de viaxes e lecturas, analizaba cuestións de actualidade que poderían pasar inadvertidas, pero que, igual que todas as súas historias, contiña unha idea, unha reflexión.

Mundo interior e exterior

As columnas eran tamén unha fiestra ao mundo interior do escritor, enfermidades incluídas. Algunhas, como a titulada Pensar e sentir, tamén do 2001, parecen reflectir a situación actual: «Este ano, nos próximos meses, arredor de vinte e cinco mil americanos van morrer como consecuencia da infección provocada por un axente biolóxico moi activo, que non resulta fácil de tratar con medicamentos, que fai mutacións rapidísimas e que se contaxia con extrema facilidade, de persoa a persoa. As primeiras vítimas van ser, sobre todo, xente maior, enfermos crónicos e nenos, pero sen descartar xente nova que goza de boa saúde e, por suposto, algunhas mulleres embarazadas». Ou tamén falaba de vacinas: «Non deixa de ser curioso que con todo o que leva progresado a Medicina, aínda non haxa un remedio eficaz contra os catarros e as gripes».

Non é arriscado aventurar que nestes días Casares volvería a Cervantes e a outras lecturas e que, sendo como era un amante das novas tecnoloxías, usaría Internet para manterse ao tanto da evolución do coronavirus. Non é posible sabelo con total seguridade, pero si é posible seguir gozando dos seus libros e os seus artigos.