Francisco Castro convida crear a un relato colectivo

ESCRIBIMOS UN CONTO ENTRE TODAS E TODOS? Este sábado, entre as 10 e as 13 horas. Este sábado, entre as 10 e as 13 horas podemos fuxir coa imaxinación da Corentena escribindo, entre todas e todos, un conto. Empezareino eu cunha frase e unha foto alegórica. E logo, quen queira, poderá continualo tendo en conta como vai o conto en función do achegado por outras e outros. Será na miña conta de Instagram (@franciscocastroveloso). E a iso das 13 horas en punto, eu porei o texto final que o peche. Apetécevos??? Pois daquela teñamos esa xuntanza virtual para escapar, así, do tedio do confinamento doméstico. E, de paso, creamos cultura!