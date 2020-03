A Mostra de Cinema Etnográfico, en Internet O Museo do Pobo Galego pendura na súa conta de Vimeo algúns dos filmes que se proxectoraron en anteriores edicións da MICE, ademais de material de lectura e propostas familiares

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 25/03/2020 15:33 h

Se o confinamento non permite celebrar presencialmente Mostra de Cinema Etnográfico, pódese facer a través das novas teconloxías. Iso pensou o Museo do Pobo Galego, que pon en marcha deste xeito o primeiro MICE en liña. Dende o martes, a conta de Vimeo do Museo vai acollendo algúns dos filmes que se proxectaron en anteriores edicións, a razón dun novo filme cada dous días.

O primeiro é Grab and run, de Roser Corella, un filme que aborda o rapto de noivas en Kirguizistán. Tamén se pode visionar Hora silenciosa de Noelia María Muiño, unha curtametraxe documental que funciona como unha fiestra á clausuras das relixiosas de San Paio de Antealtares, escollida como mellor película galega. Ademais, propóñense lecturas sobre cinema etnográfico e para a fin de semana, contido familiar, con curtas de animación de un obradoiro.