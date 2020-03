Montando el armazón de una novela con Javier Peña

A Cidade da Cultura organiza o seu segundo obradoiro de novela, un proxecto no que participan sete dos mellores escritores en activo de Galicia

Ás veces están acubilladas na cabeza pero, por algunha razón non dan atopado o camiño ao papel. Para achaiar o territorio indómito da creatividade están Javier Peña, Arantza Portabales, Manuel Gago, Antón Riveiro Coello, Xabier Quiroga, Miguel Anxo Fernández, Diego Giráldez, Lourdes Díaz e Siscu Pérez. Son o profesorado da segunda edición do Obradoiro de Novela Cidade da Cultura, que, a través de nove sesións teóricas converterán o Gaiás nunha fábrica de historias e axudarán a vinte persoas a sacar a súa propia voz literaria.

«Isto non é un obradoiro de escrita creativa», subliñaba o director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo. A lo menos non como se adoita coñecer. «Non hai outro igual, polo menos en Galicia porque ten unhas características peculiares». Quen fala é Javier Peña, director do obradoiro, xornalista e escritor de éxito coa súa novela Infelices. «A maioría dos profesores son escritores en activo» e ademais escritores moi diferentes. A literatura, o proceso creativo, abórdase dende moitas perspectivas diferentes, a través de voces distintas. «Non nos pelexamos entre nós, pero temos visións moi diferentes» do que é unha novela. O máis importante, porén, é que os vinte aspirantes a novelistas adecuen as ensinanzas á súa visión da literatura.

