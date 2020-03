Clube de lectura de «O anxo negro»

Manuel Gago presenta hoxe o seu libro «O anxo negro» na Feira do Libro de Cee

Despois de percorrer moitas aldeas e de atopar información sobre sucesos de roubos eclesiásticos acontecidos nos anos 80, un xornalista de profesión como é Manuel Gago (Palmeira, Ribeira, 1976) non puido nin quixo deixar pasar estes feitos por alto. Faltábanlle os datos precisos para facer unha reportaxe de non ficción, pero aquelas referencias, de persoas de toda Galicia, si tiñan cabida na literatura: así naceu O anxo negro. «Pareceume algo incrible», explica Gago sobre eses feitos. Iso encheuno de inspiración para escribir cada unha das palabras que conforman o libro, e que hoxe presenta no Museo Fernando Blanco de Cee, ás 20.00 horas, na Feira do Libro. Acompañarao Salvador Mosteyrín.

Seguir leyendo