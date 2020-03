Unha vintena de filmes na Rede para celebrar o décimo aniversario do Novo Cinema Galego

0

La Voz de Galicia X. F.

Redacción / La Voz 19/03/2020 05:00 h

Hai dez anos Oliver Laxe estreaba Todos vós sodes capitáns e o crítico Martin Pawley acuñaba o termo Novo Cinema Galego, unha denominación que agrupaba as obras dunha xeración emerxentes de cineastas que, dende a pluralidade, achegaba unha renovación de contidos e formas de narrar. O 2020 que marca o seu primeiro decenio de andadura coincide tamén coa crise motivada polo coronavirus, circunstancia que vén de propiciar a posibilidade de ver 23 películas destes cineastas en aberto na Rede: os filmes están dispoñibles na web novocinemagalego.info/10anosncg/, unha iniciativa impulsada polo director Xurxo Chirro xunto cos produtores Beli Martínez e Felipe Lage.

Na nómina de películas atópase precisamente Todos vós sodes capitáns, ademais de outras películas como Jet Lag, de Eloy Domínguez Serén; Arraianos, que vén de estrear recentemente Eloy Enciso; Vikingland, de Xurxo Chirro; O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser, de Alberto Gracia; e N-VI, de Pela del Álamo. Algunhas das cintas son curtametraxes ou mediometraxes, como son os casos de Rapa das bestas, de Jaione Camborda; Ser e voltar, de Xacio Baño; Leo y Mario (se dejan), de Sonia Méndez; e Hyohakusha; de Xisela Franco e Ánxela Caramés.

Outros cineastas cuxa obra pode visonarse en aberto nesta web son, entre outros, Carla Andrade, Marcos Nine, Ángel Santos, Ramiro Ledo e Lois Patiño; este último viuse obrigado a adiar a estrea da súa nova película, Lúa vermella, por mor da crise do coronavirus. Xa que logo, a web ofrece un cumprido mostrario destes novos xeitos de filmar en Galicia, máis alá tamén de etiquetas e movementos. «O ciclo recolle as diferentes opcións plásticas e narrativas, na maior parte experimentais e moi persoais, que autoras e atores galegos introduciron a modo de outras miradas no noso audiovisual máis convencional, e ofertalas agora é unha maneira útil de intentar corrixir a súa carencia da difusión nos estándares ao uso», segundo o valora Miguel Anxo Fernández, crítico de cine e televisión de La Voz e profesor de Comunicación Audiovisual.

Para Eloy Domínguez Serén, un dos realizadores con película na web, «esta escolma non só é unha belísima celebración colectiva, senón tamén unha iniciativa coherente co que eu considero que foi sempre a natureza deste grupo de creadoras e creadores: un espírito activo e colaborativo, a ilusión por facer e compartir, o entusiasmo, a xenerosidade e a fe nunha paixón común». Sobre Jet Lag, que transcorre na raia entre Galicia e Portugal, agora que as fronteiras están pechadas, explica: «Foi, en esencia, unha pequena falcatruada que se nos foi das mans. Nunca lle estarei suficientemente agradecido a Beli Martínez por meterse comigo nesta zarangallada. É un filme que aspiraba a retratar o tedio, o insomnio e o fastío e rematou por se converter, accidentalmente, nunha sorte de thriller policial fronteirizo con doses de retranca galega».