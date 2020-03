«La Tribuna», este domingo con La Voz

0

Redacción / La Voz 14/03/2020 05:00 h

Para quien inexplicablemente aún conserve dudas sobre el pionero feminismo de Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-Madrid,1921), baste meditar sobre lo que escribe, en 1913, en La Nación: «Se puede amar y cuidar a los niños, guisar bien y rezar fervorosamente, y a la vez reclamar los derechos que la mujer posee, y que debe poseer, y que no poseerá nunca si no se persuade de que en justicia le corresponden y los solicita». O quizá leer el relato que publicó algunos años antes, Feminista (Sud-exprés, 1909), en el que aborda el maltrato doméstico y ataca sin ambages la desigualdad de derechos existente entonces entre hombre y mujer (y que en no pocos aspectos aún pervive).

Sin embargo, La Voz de Galicia, con el respaldo del centro comercial Marineda City, ha elegido para su colección literaria As precursoras —que homenajea a Pardo Bazán, Rosalía de Castro y Concepción Arenal como tres de las figuras pioneras más importantes en la reivindicación de un papel de la mujer en la sociedad pleno de derechos— una obra incluso muy anterior en el tiempo: la novela La Tribuna (1883), narración con la que introduce el naturalismo en España y con la que busca retratar la realidad de la mujer gallega en pleno cambio social, en lento camino hacia la industrialización. Y, lo que no deja de ser bastante novedoso, en un entorno claramente urbano.

Tanto es así que —como recoge en un ensayo sobre la escritora gallega el hispanista norteamericano Robert E. Osborne— la Gran Enciclopedia Soviética, en su segunda edición, alude a Pardo Bazán «como la primera persona en la literatura de España que refleja, verdaderamente, la vida de la clase obrera». En particular, describe con detalle casi documental de las cigarreras de la fábrica de tabacos de Marineda, trasposición literaria de su A Coruña natal.

Esta identificación es un valor que resalta la gerente de Marineda City, Ana López, que anota que La Tribuna no es solo es una gran obra literaria, sino que la aprecia de forma especial porque está estrechamente ligada a la ciudad. Y elogia también su grado de verosimilitud, su componente de verismo, que, anota López, Pardo Bazán logra en cuanto que adoptó prácticamente el papel de una reportera, al convivir durante semanas con las trabajadoras de la fábrica de tabacos para poder así narrar fielmente su realidad.

