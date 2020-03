«La mujer del porvenir» completa el domingo la colección «As precursoras»

0

La Voz de Galicia César Casal

Redacción / La Voz 16/03/2020 05:00 h

Al hilo de la publicación, hace apenas un año, de su gran biografía sobre Emilia Pardo Bazán, decía la catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia Isabel Burdiel que la escritora gallega «cree en la igualdad absoluta, es una feminista muy radical, usaba explícitamente el término feminismo y escribió contra la violencia hacia las mujeres». Y concluye: «La pregunta que me hago es “¿qué pasa en Galicia para que haya mujeres tan poderosas y estupendas como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal?”».

Para ensalzar a estas tres mujeres pioneras nació la colección literaria As precursoras, con que La Voz las homenajea al publicar sus obras más significativas en la lucha por los derechos de la mujer: Follas novas, La Tribuna y La mujer del porvenir. El último título, el ensayo de la pensadora ferrolana, pondrá fin a esta iniciativa el próximo domingo. Los lectores de La Voz pueden aún solicitar los dos tomos ya entregados en sus puntos de venta habituales.

Esta apuesta por la mujer y la cultura es, si cabe, más extraordinaria porque cuenta con el respaldo de los concellos de Santiago y Ferrol y del centro comercial coruñés Marineda City.

El cuarto teniente de alcalde compostelano, Gonzalo Muíños, cree que Rosalía de Castro fue «unha adiantada á súa época» y que su poesía «é unha toma de conciencia do papel da muller, relegado nos seus tempos, e que aínda en moitos aspectos esa loita pola igualdade segue hoxe a estar vixente». José Ramón Mosquera, gerente de Tussa (Transporte Urbano de Santiago SA), que también apoyó la edición de Follas novas, piensa que la escritora estaría muy orgullosa «de ver como no noso transporte municipal hai condutoras de bus».

La gerente de Marineda City, Ana López, dice que el centro comercial coruñés tiene la obligación de apoyar esta iniciativa por la cultura y la igualdad de la mujer. «A doña Emilia le debemos hasta el nombre, ese Marineda con el que en su obra bautizó A Coruña, y que tan bien la define». López elogia La Tribuna como una obra clave y, además, tan vinculada a la ciudad. «Un trabajo en el que Pardo Bazán hizo de periodista y convivió durante dos meses con las cigarreras de la Fábrica de Tabacos para contar sin mácula su realidad social», recordó.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, fue rotundo: «Concepción Arenal é a primeira feminista que foi conscente de selo. Este libro La mujer del porvenir, cando entras nel, ten moitas das ideas que presidiron todas as convocatorias e as cabeceiras feministas do 8M». Mato apeló a los más jóvenes: «A mocidade ten que coñecer a Arenal, porque foi unha visionaria, e a súa obra segue dous séculos despois a estar moi viva».