La «Cumbia del coronavirus» y otras canciones inspiradas en la epidemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 11/03/2020 17:27 h

La escena de la música no ha quedado ajena a la epidemia del coronavirus. Son varios los eventos musicales, conciertos y grandes festivales como el Coachella, en California, que han sido suspendidos para evitar el contagio de una enfermedad que ya afecta a más de cien mil personas en todo el mundo.

Lejos de llevar al silencio, estas acciones han despertado la creatividad y el ingenio de los músicos en diferentes lugares del planeta, que se han volcado a componer canciones que refieren no solo al cuidado para evitar los contagios sino que también intentan desmentir algunos bulos sobre la enfermedad.

Hay parodias y guías de consejos, y las canciones abarcan diversidad de géneros, desde el rap, la cumbia, el trap o el acústico.

Míster Cumbia

Una de las creaciones más difundidas en los últimos días ha sido la «Cumbia del coronavirus», del mexicano Mister Cumbia. Es el primero de los más de 100 resultados que aparecen al buscar coronavirus en la plataforma Spotify.

Se trata de una guía de cómo cuidarse ante el coronavirus, e invita por tanto a lavarse las manos de forma continua y a tener precauciones en lugares con grandes aglomeraciones.

Jorge Drexler

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.

Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. #SaludarCodoConCodo pic.twitter.com/FAuR2lhXJZ — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 10, 2020

Tras la cancelación de sus conciertos en Costa Rica, el cantautor uruguayo radicado en Madrid, Jorge Drexler, divulgó en sus redes sociales una canción también inspirada en la epidemia y que denominó «Codo con codo».

La letra se refiere a una nueva forma de saludo, para evitar los besos y dar la mano y propone ser «cercano desde lejos». El cantautor llama además en su canción a evitar el miedo y la paranoia con respecto a la enfermedad.

«Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya...», escribió Drexler en su cuenta de Instagram.

Zorman

El español Zorman es otro de los que ha dedicado una de sus letras al COVID-19. Se trata de una parodia que fue publicada en YouTube a finales de febrero y que ya cuenta con más de dos millones de visualizaciones.

Según explica en su canal, se trata de una «crítica humorística al racismo hacia los asiáticos en occidente por la situación del virus» y que pretende ser una burla a la alarma y medidas desmesuradas con respecto al coronavirus.

Yofrangel

La canción de Yofrangel, publicada también en el mes de febrero, es otra de las que acumulan gran cantidad de visualizaciones, en este caso, más de un millón.

«Cuídate que anda por ahí el coronavirus», dice la canción que habla de taparse la boca, usar mascarilla para no contraer el virus.

Denis Bottero

Otro de los músicos que están componiendo canciones sobre la epidemia es Denis Bottero, guitarrista de Milán, Italia. «Escribí esta canción para minimizar toda esta situación de coronavirus», escribió junto al vídeo publicado el 27 de febrero en YouTube. Su letra intenta así dar esperanza en medio de la situación: «Sé con certeza que muchos curarán. Sé que el virus desaparecerá, tengan la seguridad de que terminará y se encontrará la vacuna», dice el estribillo de la canción.

Kaseeno: Coronavirus

«Cuídate, esta vaina está matando», dice en tanto el cantante Kaseeno, original de Santo Domingo y que reside actualmente en Estados Unidos, en su nueva creación.

Por otra parte, en la plataforma Spotify se pueden encontrar incluso playlists que reúnen diferentes canciones sobre la enfermedad o acerca del fin del mundo, como por ejemplo: Canciones para esperar el coronavirus.