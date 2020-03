Hoy se ponen a la venta los abonos de O Son Do Camiño

El festival que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de junio en Santiago sacará el próximo martes los abonos a la venta desde 59 euros

El cartel de O Son do Camiño ya está totalmente cerrado. Junto a los artistas ya conocidos por informaciones anteriores, que ahora confirma la organización, se incluye la presencia de Editors, Timmy Trumpet, Miss Caffeina, Carolina Durante, The Killer Barbies, Guadi Galego, Sen Senra y Budiño, entre otros. Se añaden por tanto a un cartel cortado por la variedad estilística, en el que figuran como estrellas principales The National, Chemical Brothers, Bad Bunny, Liam Gallagher, Armin Van Buuren y Daddy Yankee.

Los abonos se pondrán a la venta el próximo martes 10 a partir de las 14.00 horas. Se podrán adquirir desde 59 euros y, tal y como ocurrió en ediciones anteriores, se prevé que se agoten rápidamente. Este año, tras las obras realizadas en O Monte do Gozo, la organización podrá contar con un aforo mayor, próximo a las 50.000 personas.

Seguir leyendo