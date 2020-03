O Son do Camiño vende todos sus abonos normales en una hora

Ambiente en el festival O Son do Camiño del año pasado

No hay abonos a la venta ya para O Son Do Camiño. A las 14.00 horas salían la venta en la taquilla virtual y una hora después ya se habían vendido los tramos de los abonos normales. Los sucesivos tramos (de 59, 69, 79 y 89 euros, todos ellos más gastos de gestión) se agotaron rápidamente. En estos momentos, en la web de venta tan solo están disponibles los abonos VIP que cuestan 199 euros y permiten el acceso a zonas exclusivas del festival con todo tipo de comodidades.

Triunfa por tanto la apuesta ecléctica del festival que este año disparó en direcciones tan variadas como la indie-rock, la electrónica, el r&r y el reguetón. La inclusión de este último género, representado por artistas como Daddy Yankee o Bad Bunny, despertó polémica entre muchos de los seguidores que consideraban que no eran adecuados para ese evento. Sin embargo, lejos de restar público, su contratación se ha revelado como un impulso para el evento.

O Son Do Camiño tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en O Monte do Gozo de Santiago de Compostela. En esta edición sus artistas más destacados son The National, Chemical Brothers, Bad Bunny, Liam Gallagher, Armin Van Buuren y Daddy Yankee.