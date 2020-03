Editors, Timmy Trumpet, Miss Caffeina y Carolina Durante se unen al cartel de O Son Do Camiño

0

La Voz de Galicia

06/03/2020

El cartel de O Son do Camiño ya está cerrado. Junto a los artistas ya conocidos por informaciones anteriores, que ahora confirma la organización, se incluye la presencia de Editors, Timmy Trumpe, Miss Caffeina, Carolina Durante, The Killer Barbies, Guadi Galego, Sen Sensera y Budiño, entre otros. Se añade por tanto a un cartel en el que figuran como estrellas principales Tne National, Chemical Brothers, Bad Bunny, Liam Gallagher, Armin Van Buuren y Daddy Yankee.

Los abonos se pondrán a la venta el próximo martes 10. Se podrán adquirir desde 59 euros y, tal y como ocurrió en ediciones anteriores, se prevé que se agoten rápidamente. Este año, tras las obras realizadas en O Monte do Gozo, la organización podrá contar con un aforo mayor, próximo a las 50.000 personas.

En esta tercera edición se ha acentuado el eclecticismo que ya se había mostrado en el pasado. Se busca un evento que llegue a la mayor cantidad de público posible y, por este motivo, se ha apostado por estilos distantes y, en muchas ocasiones, contrapuestas. Estas son las líneas generales:

ELECTRÓNICA DE GRAN FORMATO

La presencia de dos gigantes de la electrónica como Chemical Brothers y Armin Van Buuren confirma la apuesta. Los primeros son toda una leyenda del big-beat y nombre de referencia en la cultura de los festivales españoles desde los noventa a esta parte, tanto de los del ala indie como los púramente electrónicos. Por su parte, Armin Van Buuren está considerado unos de los mejores dj’s del mundo haciendo pinchadas multitudinarias y pirotecnicas por todo el planeta. En este apartado también hay que mencionar al australiano Timmy Trumpet, incorporación de última hora, y Dj Snake

EXPLOSIÓN REGUETONERA

Inédito en los festivales de corte indie-rock hasta hace poco, el reguetón se ha incorporado con fuerza en los últimos tiempos. O Son Do Camiño no se mantiene ajeno a ello. Aunque al final no se ha confirmado la presencia de Ozuna, sí que estarán en O monte do Gozo dos estrellas referenciales del género. Por un lado Daddy Yankee, figura de la vieja escuela que ha permanecido hasta hoy (participando incluso en el celebérrimo Despacito). Por otros, Bad Bunny, un joven portoriqueño que se ha convertido en una figura pop global de la mano de temas como Callaita. Estos sonidos latinos tendrán en el cartel un reflejo gallego. Los compostelanos Boyanka Kostova se mueven.

ICONOS INDIE

El evento, que nació con la intención de convertirse en el principal festival de indie rock de España en el 2021, no podía renunciar a contar con puntales en este campo. Destaca The National, banda americana que se ha convertido en un ejemplo de éxito más allá de lo indie en la línea de lo logrado por Arcade Fire. También se encuentra la presencia de Liam Gallagher, el que fuera cantante de Oasis y que conecta con lo que supuso la contratación de Richard Ascroft el año pasado. ResultaN igualmente destacable Foals y Editors, una de las últimas incorporaciones y viejos conocidos del público gallego tras su paso por festivales como Portamérica o Noroeste.

POP NACIONAL FESTIVALERO

En el listado de grupos aparecen formaciones como Miss Caffeina o Carolina Durante que son nombres fetiche del panorama festivalero nacional por su capacidad de convocatoria. Se ubican en ese cajón de sastre llamado indie-mainstream que engloba a los artistas con raíz independiente pero alcance masivo. Junto a ellos también se encuentran algunos gallegos que se mueven ahí como pez en el agua y que además presentan disco: Triángulo de Amor Bizarro y Xoel López.

RAP PARA GRANDES MASAS

Tres nombres apuntan directamente a los seguidores de este estilo a nivel nacional. Kase O es uno de los miembros de Violadores del Verso que ha logrado en solitario un enorme éxito que lo hace brillar en cualquier evento conjunto al que acuda. Lo mismo se puede decir de Natos y Waor, aupados en las posiciones altas del cartel, y de Rayden, mezcla precisa de rap y pop que ha calado entre miles de jóvenes.

PROPUESTAS GALLEGAS

O Son do Camiño incluye en su cartel muchas propuestas de la actual música gallega de diferentes estilos. Además de los mencionados Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro y Boyanka Kostova, estarán en la cita compostelana Guadi Galego en pleno proceso de reinvención multilinguista, la apuesta por el r&b de Sen Senra y las nuevs miras pop de Budiño. Igualmente, actuarán The Killer Barbies, Furious Monkey House, Presumido, Wooyza y Carolina Rubirosa, entre otros.