Salen a subasta los lotes sacados del pazo de Meirás por los Franco

Interior del pazo de Meirás, con numerosos trofeos cinegéticos al fondo. GONZALO BARRAL

Desde este martes, una sala de subastas de Madrid expone los 700 lotes de los bienes privados que la familia Franco retiró del pazo de Meirás, en el municipio de Sada. Lo expuesto y que saldrá a subasta forma parte de lo extraído del pazo con el plácet de la Abogacía del Estado y la Xunta, una vez que se confirmó que el pazo pasaba a formar parte del patrimonio del Estado, ratificado por el Tribunal Supremo ante los recursos de los herederos del dictador. Los bienes expuestos en la sala Magna Art Auctions, en la céntrica calle madrileña de Núñez de Balboa, incluyen vajillas, bordados, cuadros, muebles o porcelanas.

La retirada de todos estos lotes fue denunciada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, una maniobra que fue calificada como «unha pésima xestión do Estado na defensa da titularidade pública dos bens mobles», además de criticar a la Xunta, a la que acusó de «pasividade»

Aseguran que entre el material retirado figuran elementos que sobrepasan la categoría de recuerdos personales o posteriores a la etapa del dictador y de Emilia Pardo Bazán: «Os Franco están a sacar de Meirás bens ligados coa etapa do ditador Franco, como resultado dun proceso no que estes bens non foron defendidos axeitadamente», acusaron desde la entidad este verano.