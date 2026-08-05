Investigan a una joven de 25 años de Sada tras el hallazgo de su bebé muerto en el interior de su casa

Área de Urgencias del hospital materno-infantil Teresa Herrera de A Coruña (Chuac). ÁNGEL MANSO

La Policía Científica y el juzgado de instrucción investigan a una joven de 25 años de Sada (A Coruña), que en su día estuvo vinculada a una actividad pública, por la muerte de su bebé recién nacido. El suceso trascendió la semana pasada, cuando la mujer acudió la noche del lunes al martes al hospital aquejada de una fuerte hemorragia. La mujer negó que hubiera dado a luz, según desvela la agencia Efe, aunque se le detectó un cordón umbilical. El personal del hospital valoró una cesárea de urgencia, aunque instantes después se comprobó que su útero solo contenía los restos de la placenta, que fue extraída antes de tratar a la joven por la fuerte pérdida de sangre. El personal sanitario determinó que el sangrado respondía a un parto reciente, lo que activó un protocolo y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil de Sada acudieron hasta su domicilio.

En la inspección de la vivienda, las fuerzas de seguridad localizaron el cuerpo sin vida del pequeño envuelto en mantas. La investigación judicial permanece abierta para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar mediante los peritajes médicos si el menor nació muerto o si falleció con posterioridad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos (partido judicial al que pertenece el municipio de Sada) mantiene las diligencias previas bajo reserva mientras se practican las pruebas periciales clave. La prioridad del órgano instructor se centra en determinar si existe en este caso responsabilidad penal, para lo cual la calificación de los hechos depende por completo del informe definitivo de la autopsia. La joven fue dada de alta y se encuentra en su domicilio con su familia, a la espera de lo que determine el juzgado.