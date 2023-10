Detienen por robo al toxicómano de Sada para el que su madre pide un centro de reinserción

ANGEL MANSO

«Leveino eu mesma ao cuartel», relata María del Carmen Rodríguez, la sadense que pide que ingresen a su hijo de 40 años en un centro para tratar su adicción a las drogas, y que se vio en el trago de llevarlo a la Guardia Civil para su detención, de nuevo acusado por un robo, en esta ocasión en un estanco a plena luz del día, el viernes, en el centro de Sada. «Prefiro que estea detido para que deixe de meterse droga», explica, aunque insiste en que «a solución para el non é o cárcere de Teixeiro, senón un centro psiquiátrico ou unha comunidade terapéutica». «É triste para unha nai tomar esa decisión», reconoce, pero lo hizo tras una nueva noche en vela, ya que su hijo sufrió una sobredosis por la que tuvo que ser ingresado. «A médica díxonos que estaba a piques de ter un infarto», afirma, y cree que, al menos, en la cárcel dejará de consumir y estará vigilado. Afirma que cuando está fuera es un sinvivir, preocupada por su salud y por lo que le lleve a hacer su dependencia.

Carga contra las autoridades «que saben onde se vende e trapichea e non fan nada», e insiste en pedir que actúen para evitar que la drogadicción siga extendiéndose. «Teño un neto de 17 anos e hai moitos nenos con idades críticas e hai quen vende na porta do instituto, pero non se fai nada porque moitos comen diso», considera.

Fuentes de la investigación vinculan parte de los robos sucedidos en los últimos meses en el municipio con los problemas de drogadicción de su hijo. Fue imputado por seis sustracciones la semana pasada en los juzgados de Betanzos, pero quedó en libertad. Ahora se vincula con la sustracción de la recaudación del estanco de la plaza de España. Un testigo lo identificó como el autor del robo, que un hombre perpetró encapuchado, pero a cara descubierta y dejando un Mercedes en marcha para facilitar su huida. Propietarios de negocios de Sada han indicado que han recibido llamadas suyas esta misma semana pidiéndoles dinero a cambio de no robar. Sufre una gran dependencia de sustancias estupefacientes y asalta establecimientos para conseguir dinero para pagar la droga.

Pleno extraordinario

Los partidos en la oposición de Sada anunciaron ayer que presentarán la próxima semana un documento conjunto para solicitar un pleno extraordinario y urgente para abordar el asunto de la inseguridad. Esperanza Arias Ferreiro (PP), María Nogareda Marzoa (UPS) y Almudena Pena Álvarez (PSdeG-PSOE) han mantenido conversaciones ante lo que califican como «preocupación ciudadana sobre la seguridad en el municipio», y piden el pleno para promover un debate sobre el asunto, al que seguirán las distintas propuestas planteadas por cada grupo para buscar una solución.