Las portavoces del PP, PSOE y de los expulsados de Alternativa, Soraya Salorio, María Pardo y María Nogareda, insistían ayer en que no habrá marcha atrás, que mantienen su intención de provocar un cambio en el gobierno que justifican por la «paralización» de la gestión municipal.

Salorio afirma que advirtió al PP de sus intenciones. «Pero non responderon, temos problemas cos intermediarios», reconoció. Remarcó que «se a elección é seguir pertencendo ao PP ou traballando polo pobo», escogen lo segundo. Estima que el pleno de hoy solo se convoca para «meter presión» y defiende llevar a Nogareda, candidata de Alternativa, a la alcaldía porque fue quien la propuso y porque permitirá «sacar do caixón os acordos plenarios incumpridos». Por su parte, la socialista Pardo explica que ha presentado un recurso de amparo al PSOE federal y asegura que no hay intereses espurios en su decisión, sino que busca acabar «co bloqueo institucional ao que teñen sometida a Sada».