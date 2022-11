El alcalde de Sada, Benito Portela, en un pleno EDUARDO PEREZ

Los concejales del PP, PSOE y Alternativa dos Veciños de Sada acaban de presentar una moción de censura contra el alcalde, Benito Portela (Sadamaioría), después de semanas de tensión dentro del tripartito que gobierna esta localidad costera de A Coruña. En uno de los últimos plenos, la portavoz de Alternativa, María Nogareda, conminó públicamente a las formaciones de la oposición a presentar una moción de censura, que se hace efectiva ahora a apenas medio año de los próximos comicios. El gobierno local está compuesto por cuatro ediles de Sadamaioría, dos del BNG y dos de Alternativa.

Entre los motivos que presentan para justificar la moción, incluyen el incumplimiento de los acuerdos plenarios, «a reiterada falta de transparencia negándose a facilitar a información que lle solicitamos para cumprir coas nosas obrigas como concelleiros da corporación», añaden. También añaden la falta de control y exigencia con las empresas contratistas «que non cumpren o establecido e non executan correctamente as obras dos Concello». Y recriminan al gobierno local no impulsar licitaciones importantes «que suporían un aforro de tempo e cartos para o Concello».

Esta moción de censura coincide con una crisis del PP local, para la que esta misma semana se ha aprobado la nueva gestora, muy distante del equipo representado en la corporación. Por otro lado, los dos ediles de Alternativa dos Veciños también dan este paso en contra de la consideración del partido y su presidente, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.