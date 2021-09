Tres hombres agreden a un párroco de 86 años de Sada y a una feligresa para robarles

Dolores Vázquez

«Estoy asustado y ahora no voy por allí», explicaba este jueves, el día de su 86.º cumpleaños, Manuel Grela Sánchez, párroco de dos parroquias de Sada, que fue asaltado en la rectoral de Mondego el pasado domingo.

Tres asaltantes perpetraron un robo con violencia al atardecer. «Ellos se presentaron sobre las nueve y cuarto de la noche, llamaron a la puerta golpeando, no con el timbre, salió una mujer que trabaja en la iglesia a abrirles la puerta y la agarraron y ya gritó, fui a ver qué pasaba y me cogieron a mí y solo decían: “Dinero, dinero”», comenta sobre el suceso el sacerdote.

«La cara contra el suelo»

«Me metió la mano en el bolsillo y me llevó la cartera y todo lo que tenía por allí», indica el párroco sobre uno de los ladrones, al que no conocía. Asegura que actuaron con violencia. «Me tiraron, me pusieron la cara contra el suelo y no tuve defensa alguna», añadió, explicando que les pidió por favor que lo dejasen. Solo se fueron tras conseguir el botín que perseguían, que era el dinero en metálico. Asegura que no sabe con exactitud cuánto se llevaron, pero calcula que unos 400 euros. «Yo tenía dinero en un sobre y también algo personal en el bolsillo, se llevaron la cartera y todo aquello», precisa. Señala que «no hubo destrozo» en el resto de la vivienda, una casa de ladrillo ubicada detrás del templo en una parcela abierta.