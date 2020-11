Sada lleva a pleno el convenio con la Xunta para las obras del río Maior

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Sada 18/11/2020 10:47 h

El gobierno local de Sada llevará al pleno ordinario de este mes la aprobación del convenio de colaboración para la mejora del funcionamiento hidráulico del río Maior que remitió la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para proceder a firmar.

El alcalde de Sada, Benito Portela, estima que con la firma del convenio, «dáse o paso fundamental para a execución dunha actuación que o Concello de Sada ven reclamando á Xunta desde maio de 2016 para con ela mellorar e optimizar o mal funcionamento, a insuficiencia de capacidade de desaugue e os continuos atrancos dos ríos Maior e Fontoira no seu treito final».

Portela destaca «a importancia da previa declaración da zona como Area de Risco Potencial Significativo de Inundación, ARPSI, pois dito recoñecemento foi fundamental para a consecución deste convenio que establecerá o compromiso de renovación e mellora das infraestruturas hidráulicas existentes». En este sentido, el alcalde remarca que «é a propia Xunta quen sinala, no propio texto do convenio, que esta actuación pode considerarse como unha primeira medida das que corresponda acometer pola declaración desta zona como Arpsi de tal xeito que contribuía a minimizar os riscos de inundación».

El documento estipula que el Concello aportará, en tres anualidades, un total de 1.075.000 euros, 697.000 euros que corresponde a fondos propios y 378.000 euros que la Diputación de A Coruña entrega como subvención nominativa al Concello de Sada, destinándose 75.000 euros del total de de esa partida a la redacción del proyecto de actuación. Augas de Galicia aportará 500.000 euros que financiará con ayudas de la UE, a través de los Feder en un 80 %. El convenio estipula que Augas de Galicia realizará un estudio de alternativas para determinar «a proposta máis axeitada en orde a acadar os obxectivos perseguidos de minoración dos riscos de inundación, e, unha vez que se presenten as propostas e que o Concello de Sada determine aquela que considera máis adecuada, levará a cabo as actuacións consistentes na contratación da redacción do proxecto da obra», indican. Una vez redactado, supervisado y aprobado el proyecto, se contratará.

Los trabajos contemplan la sustitución de los ovoides instalados en su día en la canalización, por unos cajones, lo que permitirá duplicar la capacidad de desagüe actual, con lo que se pretende evitar las inundaciones los momentos de intensa lluvia que coincidan con marea alta.