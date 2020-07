Feijoo asegura que serán «contundentes» y cerrarán los locales de ocio nocturno que no cumplan las normas

o máis importante desde o punto de vista do ocio nocturno é non celebrar botellóns na rúa

A Coruña 28/07/2020 15:11 h

A Coruña 28/07/2020 15:11 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se mostró rotundo respecto al ocio nocturno y aseguró que, aunque por el momento no se ha planteado cerrar los locales, actuarán de forma «contundente» y «pecharemos os locales que non cumplan cas normas» respecto al uso de la mascarilla o el aforo. «No caso no que haxa locales nocturnos nos que non se cumpla o uso da mascarilla, onde non se deixe o número do contaco da persona entre nunha discoteca, aí imos actuar de forma contundente e se pechará o local», afirmó. Durante su visita esta mañana al albergue juvenil Marina Española, el presidente autonómico hizo referencia al positivo de uno de los porteros de los locales de ocio nocturno en A Coruña y recordó que «no caso dalgún porteiro ou dalgunha discoteca na que exista un positivo, primeiro hai que dicirlle a esa persoa como profesional que se poñe en contacto cos servizos médicos e de aí, que comunique o número de contactos» y explicó que desde la Xunta se está «rastreando os contactos da persoas que deron positivo e de momento non estamos con datos negativos, se os tivéramos, hoxe ou nos próximos días os daríamos a coñecer».

Para Feijoo, «o máis importante desde o punto de vista do ocio nocturno é non celebrar botellóns na rúa» ya que, a diferencia de los locales de ocio en los que hay un registro de clientes, cuando el consumo de alcohol se produce en la calle «non hai ningún responsable ao respecto».

La importancia de los campamentos de verano

El presidente de la Xunta aprovechó su visita al albergue juvenil Marina Española, en la que estuvo acompañado de la conselleira de Política Social, Fabiola García, para poner en valor el protocolo llevado a cabo en los campamentos de verano para que fueran lo más seguros posibles tanto para los niños que disfrutan de ellos como para sus contactos. «Tivemos dúbidas respecto a se facelos, o que sería a decisión máis difícil, ou anulalos, a decisión máis fácil», indicó. «Todos os elementos do protocolo sanitario foron feitos e supervisados polo comité clínico do servizo galego de saúde», dijo el presidente de la Xunta, destacando las siguientes medidas: «Reducimos os aforos ao 50 %, extremamos a limpeza e a hixiene, como se pode comprobar ao entrar no campamento coa solución hidroalcohólica obrigatoria para todos, fixemos unha entrada escalonada dos nenos para que non chegaran todos xuntos, pedímoslles ás familias unha declaración responsable de saúde como compromiso de que os seus fillos cheguen en en condicións de saúde correcta, compuxéronse subgrupos de participantes cun máximo de quince persoas e fixemos unha formación previa para todo tipo de profesionais do campamento». Por último, resaltó el aumento de profesionales para la atención de los niños, diciendo que «o normal é un monitor por cada dez nenos, e agora é de un monitor por dous nenos, é dicir, multiplicamos por cinco o número de monitores no campamento do ano 2020».

Entre los motivos por los que la Xunta ha decidido mantener los campamentos durante este verano y tras el confinamiento, el presidente explicó la necesidad de que los niños y niñas pudieran volver a encontrarse entre ellos y conocerse, teniendo en cuenta que no tuvieron clase desde marzo. Del mismo modo destacó la necesidad y derecho de las familias a la conciliación. Además, Núñez Feijoo explicó que «as familias precisan conciliar, os nenos precisan divertirse e Galcia precisa unirse», «esta era unha forma moi interesante de unir o país, cando un vai formando opinión e vai tomando consciencia da súa realidade, do lugar onde vivie e como se cruzan as experiencias entre todos estes rapaces e rapazas e como se vai coñecendo, vertebrando e unindo Galicia».

También reflexionó sobre la jornada para los más pequeños, que se tendrían que despedir de la experiencia y volver de nuevo junto a sus familias, provocando un sentimiento agridulce, así como un punto de inflexión antes de comenzar el próximo período lectivo.

Por último, el presidente de la Xunta quiso hablar sobre las cifras de los positivos y posibles contagios en Galicia: «O certo é que Galicia sigue nunha situación epidemiolóxica correcta, estamos xunto con Astuarias probablemente nas cominidades autónomas do ámbito da penínunsula con mellores datos», indicó, especificando que «Nos últimos catorce días, Galicia está en novos contaxios por 100 mil habitantes nun 5,4 % e en España estase bordeando o 38 %, é dicir, sete veces máis de número de contaxios». «Seguimos sendo un dos lugares máis seguros dende o punto de vista epidemiolóxico, pero isto pode variar nas próximas semanas ou quincenas», señaló Feijoo.