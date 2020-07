Sada arranca la reordenación de Veigue con la redacción del plan especial

0

27/07/2020

Este lunes finaliza el plazo para presentar ofertas para la redacción del plan especial de protección, ordenación, infraestructuras y dotaciones de Veigue, previsto en el PXOM aprobado en el 2017. El Concello de Sada sacó la licitación de la redacción por 110.000 euros para un trabajo que ordenará 1.162.690 de metros cuadrados de los núcleos rurales de A Valexa, San Pedro, Soutilo y Chan da Aldea, incluso la porción de suelo rústico lindante con los núcleos y el mar.

En la ficha del plan se especificaba entre los objetivos «tomar conciencia e dar resposta á problemática específica do ámbito de actuación en relación as cualidades de medio rural costeiro, á falla de espazo público, á problemática dos accesos e aparcamento das praias de San Pedro e Cirro e á problemática do entramado dos asentamentos» y «acadar unha proposta adecuada que minimice os efectos negativos do asentamento que o Plan de Ordenación do Litoral tipifica como novas agrupacións de vivendas», así como «restaurar e protexer as praias e o bordo costeiro de cantís». Entre las propuestas que debe incluir está mejorar los enlaces de la vía local con la carretera autonómica AC-163, pero también se indica que en el caso de la parte trasera del arenal de San Pedro se deben concretar la reubicación de instalaciones terciarias (cámping y restaurante) hacia otras zonas, para evitar la presión sobre la playa. Mientras que en el caso de la playa de Cirro se proponen recalificaciones entre el espacio comprendido entre la carretera AC-163 y el borde litoral, al mismo tiempo que se buscará la «liberación de usos non permitidos en áreas de protección costeira».

El futuro de la zona no se conocerá antes de dos años, ya que esta licitación estipula que el plazo de redacción del documento en 22 meses, a lo que hay que sumar la adjudicación y el período de alegaciones.