Un ciclista se cayó en el carril bici del paseo marítimo de Sada y fue trasladado al Chuac

Sada 19/07/2020 17:10 h

En la tarde de este domingo, sobre las 16.15 horas, un ciclista de 24 años sufrió una caída en el carril bici que transcurre por el paseo marítimo de Sada. Un particular alertó al 112, que movilizó a Urxencias Sanitarias, Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Betanzos, aunque estos dos últimos no llegaron a desplazarse al lugar. El ciclista fue trasladado al Chuac por precaución, aunque no parecía presentar heridas de gravedad. El accidentado aseguró que no sabía el motivo de la caída, aunque se barajaba la posibilidad de que sufriera un mareo.