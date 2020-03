Sada suspende las actividades municipales 15 días por el coronavirus

0

Dolores Vázquez

Sada 12/03/2020 16:23 h

El gobierno local de Sada decidió suspender todas las actividades que dependan del Concello los próximos 15 días, atendiendo a las recomendaciones para evitar posibles contagios por coronavirus.

En este sentido, se dejan en suspenso los procesos selectivos que estaban previstos para los próximos días «comezando polo exame de mañá venres ás 12.00 horas da mañá na Casa da Cultura onde estaban citadas 214 persoas para a primera proba da bolsa de emprego de prazas de Escala de Administración Xeral Subescala Auxiliar».

También se ven afectadas todas las actividades en la Casa da Cultura, incluyendo las clases y el servicio de biblioteca. También se suspenden las actividades de las escuelas deportivas ni las que se celebran en las instalaciones municipales. Asimismo, se aplaza el torneo autonómico de taekwondo Vila de Sada que se iba a celebrarse el domingo 14 de marzo.

El Concello también suspenden las actividades para mayores y las extraescolares, y el feirón de los sábados 14 y 21 de marzo.

Esto se suma al cierre de los centros educativos acordado por la Xunta. Además, se indica que se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección higiénica de manos en todas las dependencias municipales, tanto de atención al público como de utilización de empleados municipales, así como en las casas do pobo de las parroquias.

«O goberno municipal demandará da empresa adxudicataria do servizo de axuda no fogar que doten de equipos de protección adecuados as traballadoras xa que este servizo é imprescindible e non se cancelará, polo que o persoal deberá realizar a súa labor coas maiores protección posibles», avanza.