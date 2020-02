Sada lanza una campaña contra los vertederos incontrolados

0

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Sada 26/02/2020 11:12 h

El incremento de vertederos incontrolados provocados por personas que se saltan la prohibición de depositar basura, escombros, muebles o residuos voluminosos en lugares inapropiados ha llevado al Concello de Sada a anunciar una nueva campaña de vigilancia, que irá acompañada de multas para los infractores.

«Non se pode depositar os residuos voluminosos de calquera xeito, saltándose as elementais normas de civismo e convivencia que deberan rexer nunha sociedade responsable e respectuosa co medio ambiente e coa defensa do entorno natural. Imos aumentar a vixilancia e aplicar as sancións correspondentes a todas aquelas persoas que procedan desta maneira», indicó el concejal de Obras e Servizos, Fernando Fariña, cuyo departamento ha detectado una docena de casos el último mes.

Desde el Concello se recuerda que para facilitar el reciclaje existe un servicio de recogida de residuos voluminosos, en colaboración con el Consorcio, que es gratuito previa llamada al 981 784 704. Asimismo, Sada cuenta con un punto limpio en el lugar de Vilar, en Meirás. «Facer as cousas ben custa o mesmo que facelas mal, é preciso actuarmos con responsabilidade e conciencia medio ambiental, é imperativo respectarmos o noso patrimonio natural. Deixarlle ás xeracións futuras un mundo mellor é cousa de todos», recuerda el concejal.