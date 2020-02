Sada pavimentará en horario nocturno varias calles del centro

0

La Voz de Galicia d. v.

sada / La voz 24/02/2020 10:29 h

El Concello de Sada anuncia que desde mañana, martes 25, hasta el viernes 28 mejorará el pavimento de las calles Venezuela y Lagoa, en el tramo que va desde la rotonda del Rompeolas hasta el cruce del pabellón municipal y la Rúa da Praia.

«Tendo en conta as lonxitudes dos treitos, o tráfico que soporta a zona ao longo do día e o desprazamento de maquinaria e camións que ditos traballos requiren, o departamento de Obras e Servizos do Concello de Sada, xunto cos técnicos da empresa executante, optaron por desenvolver estes traballos en horario nocturno», apuntan.

Desde el Concello se pide la colaboración vecinal para que se puedan ejecutar las obras, en las que se indica también se aprovecharán para colocar los pasos de peatones a la altura de las aceras, para que el tránsito sea continúo, de manera similar a que se realiza en la entrada del aparcamiento de La Terraza.

En este sentido, se elevarán los pasos de cebra a la entrada del instituto, frente a las calles Abegondo, Lagoa y en los dos pasos de peatones de la Rúa da Praia.