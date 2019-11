Desestimado el recurso de los Franco contra el personamiento del Concello de Sada en la demanda del pazo de Meirás

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

Sada 05/11/2019 13:20 h

El Concello de Sada anunció este martes que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha notificado un auto por el que desestima el recurso de la familia Franco contra un auto dictado el 10 de septiembre por lo que se daba luz verde a la intervención tanto de la Xunta como del Concello en la demanda para conseguir la devolución del pazo de Meirás.

Esta mañana en un acto en A Coruña, el presidente de la Xunta mostró su alegría por la decisión judicial y anunció que la Administración autonómica va a «seguir adelante. Si creemos que el pazo (de Meirás) es de patrimonio público —añadió—, lo lógico es que vuelva al patrimonio público». Feijoo manifestó su satisfacción porque la Xunta pueda «defender el interés público», y recordó que el trabajo autonómico para recuperar el inmueble se inició hace años y está avalado por los expertos y la unanimidad del Parlamento gallego.

Desde el gobierno local se indica que la resolución confirma que «el personamiento de ambas Administraciones (Concello de Sada y Xunta de Galicia) es un derecho reconocido legalmente, su interés existe y es perfectamente compatible con la igualdad de armas, la parte demandada se ha personado con letrados de su libre elección y con el principio de contradicción que rige en el proceso civil, que ha de ser respetado, sea cual sea el número de partes personadas».

Asimismo, se indica que justifica esta decisión en que se trata de un bien histórico de indudable relevancia histórica para los gallegos.

Desde el Concello sadense se considera que «con esta resolución, o Xulgado bota por terra o burdo intento de querer apartar ao Concello de Sada da demanda que ten por obxectivo a recuperación para o patrimonio publico do pazo de Meirás» e indica que contra las pretensiones de los Franco «van atopar non só oposición do propio Concello senón tamén do conxunto da cidadanía sadense e galega que desexan de xeito unánime que o pazo de Meirás sexa recuperado para o patrimonio público para acabar dunha vez co anacronismo histórico de que o edificio sexa detentado polos herdeiros do ditador».