Las Viudas Cheese Bar: Protagonismo del queso en una carta con sugerencias resultonas

A Coruña 08/10/2020 15:20 h

Desde hace seis años existe un coqueto local en pleno Ensanche coruñés, en un bajo que en su día ocupó la Asociación de Viudas, que es parada obligada de los devotos del queso, un producto que no para de cosechar amantes y que no deja indiferente a quien se adentra en su mundo por primera vez. «El único problema que tiene el queso es que sacia mucho. Si te juntas con amigos eres capaz de acabar con una paletilla de jamón, pero eso con el queso no pasa. Si te pegas un atracón de queso sales encantado, pero no vuelves en un mes», explica Luis Villar, propietario de Las Viudas Cheese Bar. Por eso, desde el primer momento tuvo claro que además de contar con diferentes referencias tanto nacionales como internacionales de quesos -ahora mismo anda por las 50- tenía que ofrecer algo más con lo que completar una carta «humilde y discreta» con la que conquistar a todo tipo de paladares.

En esa línea de platos sencillos pero resultones están los nachos, que preparan con carne picada especiada, frijoles, pico de gallo, un guacamole algo picante, queso cheddar y jalapeños, la deliciosa cecina aliñada a la que las piparras y el parmesano dan un toque diferente, y el steak tartar de receta propia. Además siempre hay tres o cuatro sugerencias fuera de carta «algo más elaboradas dentro de nuestras posibilidades», entre las que se puede encontrar una burrata que trae desde Italia y que acompañan con pesto de albahaca y tomate, un exquisito foie micuit de elaboración propia o una calabaza asada con queso Valdeón y nuez garrapiñada en la que el contraste de sabores resulta muy atractivo.

Las tablas de quesos -las tienen de tres tamaños y todas con seis variedades diferentes- y de embutidos no suelen faltar en ninguna mesa. «La gente se deja asesorar y jugamos con los gustos y caprichos del cliente para elaborarlas. Si les gusta lo que prueban, suelen llevárselo a casa porque también los quesos a la venta», asegura Villar. Conviene regar la experiencia con alguno de los vinos con los que cuentan, de bodegas pequeñas y menos conocidas, y terminarla con un brownie de cacahuete o una muy recomendable tarta de queso fría, dependiendo de si uno todavía tiene ganas de más queso.