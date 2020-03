Los 50 «tacos» de un delantero

0

La Voz de Galicia Pablo Portabales

11/03/2020 05:00 h

Debutó con el Deportivo en Primera en un partido contra el Sporting, precisamente el próximo rival del Dépor. Jugó cuatro encuentros en la máxima categoría y siempre lamentó no haber marcado un gol. «Estuve a punto contra el Osasuna, pero el portero me aguantó y...», siempre recuerda. Dice de broma que es el delantero con menos goles en la historia del Deportivo. Arturo Patiño no pudo festejar un tanto en Primera, pero celebró por todo lo alto su 50.º cumpleaños. En el Bergin Afterwork de Torreiro reunió a todos los que representaron algo en su primer medio siglo de existencia. «La familia de sangre y la que has ido incorporando a tu vida a lo largo de los años. Desde los amigos del colegio, a la gente de la empresa Betmedia, compañeros de vestuario, entrenadores...», destaca Arturo. En la temporada 1990-1991 consiguió un histórico ascenso con el Fabril a 2.ª B y Arturo marcó 33 goles. Más adelante jugó en el Lugo y en el Ourense. «Ahora soy muy feliz y me siento a gusto con todo lo que hice en mi vida. Me encuentro muy tranquilo», comenta después de celebrar como quería sus 50 tacos, con una fiesta en la que hubo risas y el recuerdo de decenas de anécdotas vividas por este delantero de familia de Monte Alto.