Incautados 166 kilos de droga y un arsenal de armas a una red criminal con base en Oza-Cesuras y Narón

Un agente de la Guardia Civil con una de las armas intervenidas a la red criminal con base en Oza-Cesuras y Narón Guardia Civil

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han asestado un duro golpe a la logística del narcotráfico en la provincia de A Coruña con la incautación de un importante arsenal y grandes cantidades de estupefacientes. En el marco de la operación Lezna, los investigadores han logrado aprehender 31 kilos de cocaína y 135 kilos de hachís, además de diversas cantidades de marihuana y ketamina. El operativo ha destacado especialmente por el hallazgo de un arsenal compuesto por un subfusil automático, cinco armas cortas y munición de 9 mm, armamento que la organización mantenía oculto para proteger sus actividades ilícitas.

La investigación, que se ha desarrollado durante más de un año, puso al descubierto un complejo entramado que operaba desde la provincia de A Coruña con el apoyo de un conocido clan de Ferrol. El origen de las pesquisas se remonta a mediados del 2024, cuando el EDOA de la Guardia Civil de A Coruña comenzó a vigilar a un vecino de Oza-Cesuras. Este individuo, a pesar de no poseer una actividad laboral conocida, ostentaba un alto nivel de vida con coches y motos de alta gama, además de disponer de numerosas viviendas en la zona.

La red comenzó a desmoronarse en enero del 2025, después de que patrullas de la Guardia Civil interceptaran en un control rutinario en Porzomillos a un conocido socio del principal investigado, quien portaba en ese momento cinco kilos de cocaína y diez de hachís. Tras comprobar que Vigilancia Aduanera también seguía el rastro del sospechoso principal, ambos cuerpos coordinaron sus esfuerzos para desgranar la estructura de la organización. Las pesquisas revelaron que la rama de Oza-Cesuras utilizaba hasta tres fincas para el almacenamiento de la droga y el dinero, mientras que en la ciudad de A Coruña empleaban un garaje como base logística para el transporte de hachís y ketamina.

El avance de la investigación durante el pasado año permitió identificar a un cabecilla de un grupo criminal de Ferrol, con antecedentes por narcotráfico y tenencia de armas, que resultó ser el proveedor clave de la organización. Este individuo gestionaba un «piso guardería» en la localidad de Narón, una vivienda que ofrecía una gran seguridad a la red al ser difícil de vincular con el entorno del clan. Desde esta localización se abastecían diversos puntos de venta en Ferrol, así como entregas frecuentes en Arteixo y diversos barrios de A Coruña.

Además de la droga y las armas, los agentes han intervenido 85.000 euros en efectivo, cinco turismos y dos motocicletas. Con esta intervención, las autoridades dan por desarticulado uno de los puntos de abastecimiento de estupefacientes más activos de la comarca.