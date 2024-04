Abandonan 300 rascas de la ONCE robados en una gasolinera

Los boletos aparecieron en el entorno de la piscina de Cesuras Atr

No parecían ladrones muy ambiciosos. En la madrugada del sábado se colaron en una propiedad de Oza-Cesuras (A Coruña), pero no pasaron de abrir los coches, donde encontraron una cartera y unas herramientas. La pareja afectada denunció los hechos ante la Guardia Civil, que ya había recibido la llamada de otros vecinos de la parroquia de Dordaño por la presencia de un vehículo con movimientos muy raros en este lugar donde todos se conocen.

«Nos dijeron que habían visto un vehículo gris por el entorno de la piscina de Cesuras, así que pasamos por allí por si habían dejado la cartera con la documentación», señala Irene, víctima del robo. Pero lo que se encontró fue una plantación de rascas de la ONCE, más de un centenar largo de billetes rayados y sin premio. Así que la ambición de estos ladrones, un hombre y una mujer, iba ligada a la suerte. Sin saber cuántos rascas les proporcionaron dinero, sí tuvieron la fortuna de poder escapar de la patrulla de la Guardia Civil que se acercó a ellos cuando estaban junto a una casa donde dejaron otro reguero de juegos de cartulina. Algunos de ellos cuestan diez euros y permiten aspirar a ganar un millón.

El vendedor de la ONCE en Oza-Cesuras no echaba en falta ni un cupón ni un rasca. Desde Madrid, a la organización no le constaba ninguna denuncia en el municipio, tampoco en la gasolinera con la que trabajaban. Pero la Guardia Civil cruzó datos y descubrió que en la noche del 25 de marzo, cinco días antes del robo en Oza-Cesuras, una mujer se coló en una estación de servicio de Valdoviño, donde, según recogen las cámaras, se hizo con varios rascas y unas chocolatinas. Desde la gasolinera relatan que el «varios» se queda muy corto. «Más de 300 rascas, 851 euros en venta, y estoy segura de que, por probabilidad, alguno les ha tocado», dice la trabajadora, que añade que, desde el robo, venden esos productos «bajo llave». No es la primera vez que la ladrona actúa en esta y otras gasolineras cercanas.

Los premios podrían ser una pista para dar con estos dos delincuentes que se movieron por Oza-Cesuras con un coche robado. De momento podrían cobrar sin problema cantidades inferiores a 2.000 euros. «Pero si es mayor, se tendrán que identificar, se abonan en un banco o en una delegación de la ONCE porque se aplica una retención», señalan desde la sede central de la Organización Nacional de Ciegos de España, que confía en que si en Valdoviño denunciaron pronto, «todos los rascas podrían haber quedado bloqueados». Quizá esos cinco días entre el robo y el rascado masivo evitaron el cobro de cualquier cupón.

A última hora de este martes, en la ONCE descubrieron que entre los papeles abandonados en Cesuras había rascas que había sido robados al vendedor de La Felguera (Asturias).