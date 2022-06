Foto del centro social por el que la Fiscalía pide cárcel para el alcalde de Oza-Cesuras.

La agrupación socialista de Oza-Cesuras, que denunció la ilegalidad del centro social de Burrifáns, se ha desmarcado de la petición de cárcel por parte de la Fiscalía para el alcalde y los dos presidentes de la asociación As Peniñas, a los que piden 27 meses de prisión y una fianza colectiva de 36.500 euros. «Nosotros lo denunciamos ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), y después pusimos un contencioso porque veíamos que la APLU no reaccionaba, pero nunca hemos denunciado al alcalde ni a los vecinos», aclara Pilar Pedreira, portavoz de la agrupación socialista de Oza-Cesuras. «Para nosotros esto ha sido una sorpresa, ya dábamos todo por resuelto porque el PSOE votó a favor del plan especial para que se pudiera acabar el local», añade. Preguntada si pide la dimisión del regidor, que se enfrentará a un juicio oral junto a los dos vecinos, Pedreira señala que «es decisión del alcalde». «Nosotros no se lo vamos a pedir, la dimisión es una cuestión personal, lo que sí nos desagrada es que le pidan cárcel, una cosa es que se discrepe políticamente, pero no hasta estas consecuencias», señaló.

El regidor de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro (PP), también se enfrenta, a petición de la Fiscalía, a tres años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio.