El alcalde de Oleiros responde con insultos a su policía local porque le retiraron el coche particular

Una policía local de Oleiros ha denunciado al alcalde, Ángel García Seoane, por los insultos proferidos este verano cuando la grúa retiró el coche del regidor. Ocurrió a finales de mayo cuando al acabar unas actividades celebradas en la localidad de Mera, el regidor vio que su coche no estaba en la zona reservada donde lo había aparcado. Fue su mujer la que llamó a la centralita de la policía para averiguar qué había pasado. «Tenía el coche aparcado, ¿hubo una redada?», preguntó a la agente que le respondió que «si estaba mal aparcado, entonces se lo llevó la grúa», que así había ocurrido con otros tres vehículos esa tarde. La mujer respondió que la zona estaba reservada para ella, a lo que la agente replicó que no tenían orden de reservar plaza para ningún coche concreto. Entonces, más de dos minutos después de conversación, desveló que era la mujer del alcalde.

Este tomó entonces la palabra con muy mal tono. Reiteró que aquella zona estaba reservada para él. «Traedme el coche de inmediato, ponme con alguien que mande ahí, uno de vosotros urgentemente que vaya a buscar el coche», reiteró el regidor, muy enfadado. La policía, manteniendo el temple en todo momento, le informaba de que debía hablar con los oficiales, que dieron la orden y no se encontraban allí. «Ahora mismo estamos cuatro policías, tres en la calle y yo aquí», indicó. El momento más desagradable para la agente se produjo cuando el alcalde la insultó directamente: «Tú eres tonta o gilipollas», a lo que contestó que no debía hablarle así.

Minutos después, la misma policía recibió la llamada de la concejala María José Varela, una de las más veteranas de la corporación de Oleiros. La agente informó entonces de que, por orden de un oficial, acababa de salir una patrulla a buscar al alcalde a Mera para llevarlo hasta su vehículo particular.

-Hay que tener cuidado, aunque era el coche de la mujer. Cuando hay reserva de espacio hay que preguntar para quién es.

-Aquí no lo sabía nadie, no es culpa de los que estamos aquí. (...) Y me ha llamado de todo a través del teléfono, quiero que quede constancia de eso, me ha llamado gilipollas.

-Si se encuentra sin el coche se caga en todo lo que se menea. Trata de entender su respuesta desaforada.

Desde el cuerpo de la Policía Local de Oleiros apuntan que episodios como este con gritos del alcalde se han producido en varias ocasiones.

La Voz de Galicia intentó conocer la versión del regidor a través de su gabinete de prensa, pero el periódico sigue esperando respuesta.