El doble atropello de don Guillermo: fue víctima de un falso matrimonio y murió en la carretera

TONI SILVA OLEIROS / LA VOZ

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El palacio de Justicia de Benidorm, ciudad donde el vecino de Oleiros fue víctima del falso matrimonio, en una imagen de archivo.
El palacio de Justicia de Benidorm, ciudad donde el vecino de Oleiros fue víctima del falso matrimonio, en una imagen de archivo.

Antes de perder la vida en la N-6, el vecino de Oleiros acabó en la calle en Benidorm después de que le vaciaran las cuentas

05 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A veces detrás de una buena noticia se esconde un destino terrible. Intuimos que don Guillermo, un vecino de Oleiros de 90 años, se puso muy contento cuando entró en las listas del Imserso para

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