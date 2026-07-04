El doble atropello de don Guillermo: fue víctima de un falso matrimonio y murió en la carretera

El palacio de Justicia de Benidorm, ciudad donde el vecino de Oleiros fue víctima del falso matrimonio, en una imagen de archivo.

A veces detrás de una buena noticia se esconde un destino terrible. Intuimos que don Guillermo, un vecino de Oleiros de 90 años, se puso muy contento cuando entró en las listas del Imserso para