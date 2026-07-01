Los varilleros, cazatormentas que viajan para arreglar la chapa de los vehículos
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Oleiros concentra estos días decenas de estos profesionales desplazados incluso desde otros países: «Tienen radares para localizar las grandes granizadas y llegan para ofrecer sus servicios»01 jul 2026 . Actualizado a las 11:31 h.
Todos los talleres de Perillo (Oleiros) con vehículos afectados por la granizada de San Xoán están trabajando con varilleros, especialistas en eliminar la rugosidad metálica sobrevenida sin alterar la pintura del coche. Marcos Díaz, de