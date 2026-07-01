Los varilleros, cazatormentas que viajan para arreglar la chapa de los vehículos

Toni Silva OLEIROS

OLEIROS · Exclusivo suscriptores

Óscar Martínez, varillero de Madrid, ya estaba en Galicia horas antes de caer la granizada. En la imagen, repara la chapa de un coche en el concesionario Dimolk de Perillo, junto a los mecánicos Fernando Vigo e Iván Lema.
Óscar Martínez, varillero de Madrid, ya estaba en Galicia horas antes de caer la granizada. En la imagen, repara la chapa de un coche en el concesionario Dimolk de Perillo, junto a los mecánicos Fernando Vigo e Iván Lema. MARCOS MÍGUEZ

Oleiros concentra estos días decenas de estos profesionales desplazados incluso desde otros países: «Tienen radares para localizar las grandes granizadas y llegan para ofrecer sus servicios»

01 jul 2026 . Actualizado a las 11:31 h.

Todos los talleres de Perillo (Oleiros) con vehículos afectados por la granizada de San Xoán están trabajando con varilleros, especialistas en eliminar la rugosidad metálica sobrevenida sin alterar la pintura del coche. Marcos Díaz, de

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete