Los varilleros, cazatormentas que viajan para arreglar la chapa de los vehículos

Óscar Martínez, varillero de Madrid, ya estaba en Galicia horas antes de caer la granizada. En la imagen, repara la chapa de un coche en el concesionario Dimolk de Perillo, junto a los mecánicos Fernando Vigo e Iván Lema. MARCOS MÍGUEZ

Todos los talleres de Perillo (Oleiros) con vehículos afectados por la granizada de San Xoán están trabajando con varilleros, especialistas en eliminar la rugosidad metálica sobrevenida sin alterar la pintura del coche. Marcos Díaz, de