El alcalde de Oleiros a un edil socialista: «Me cago en la madre que te parió, cerdo miserable»

Imagen de archivo de un pleno de Oleiros. El alcalde, situado ante los escaños de los dos ediles del PSOE, Carmen Acuña y Jesús Fernández MARCOS MÍGUEZ

Era una moción del PSOE para la gestión de terrenos públicos en Oleiros. Llevaban más de hora y media de pleno en la noche del martes. El alcalde, Ángel García Seoane, y el edil socialista, Jesús Fernández comenzaron a enzarzarse. Hasta que este sentenció: «O que non vou atopar en ningún concello socialista é á muller do alcalde puxando por parcelas públicas», en alusión a la adjudicación que recibió la esposa de García Seoane de una parcela en Xaz. Y ahí estalló todo. El regidor se levantó hacia Fernández con intenciones poco amables y tuvo que ser frenado, entre otros, por su compañera de Alternativa dos Veciños Margarita Figueroa. Hubo gritos de «¡Gelo, Gelo!» para que no siguiese en su avance hacia el socialista. El regidor se quedó en su sitio, pero no se quedó callado: «Me cago en la madre que te parió, hijo de puta, hijo de puta, cerdo que eres un cerdo», y entonces intentó emborronar el currículo de su rival político: «Este elemento que o botaron da Coruña pola especulación que fixo no parque dándolle as obras a empresa ás que non tiñan dereito, e se atreve aquí a falar da miña muller, cerdo miserable, cerdo».

La portavoz socialista ironizó con la reacción del alcalde. «Atópase ben, non o vexo ben», señaló Carmen Acuña, mientras el regidor seguía bramando contra los ediles del PSOE de Oleiros: «Manda carajo o que hai que soportar a estes ególatras de mierda, que veñan a presentar aquí,... bueno, vaia sinvergüencería».